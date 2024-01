Acusan a AEW de plagiar diseño de camiseta de Adam Cole a fan

El día de ayer, una mujer llamada Lili, a través de su cuenta de X, dijo estar muy triste, pues luego de haber publicado una imagen de una pintura que realizó de Adam Cole, hace unas semanas, cuando se reveló que era él The Devil, su diseño, o al menos, uno muy similar, estaba siendo utilizado en la nueva camiseta oficial de AEW. Esta es la imagen comparativa y el mensaje compartido por Lili:

«Sentimientos encontrados porque es similar al original, usa fotos reales, mayor contraste y una línea en el medio (mientras que la mía se mezcló deliberadamente y las características de los labios/nariz en la máscara de la camisa no se alinean completamente).

My feelings are mixed cause when my drawing was shared a lot of people in the comments were saying they wanted it as a shirt – and there’s a bit of a running joke about AEW being a ‘t shirt company’ that prints shirts off of anything very quickly

— Lili (@Lili_Edea) January 10, 2024