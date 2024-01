Chris Jericho fue noqueado por MVP en su crucero

Compartieron empresa, WWE, durante más de una década, y como suele decirse, el roce hace el cariño, pero también el odio. Según informamos aquí, en junio de 2022, Chris Jericho y MVP tuvieron un desagradable encontronazo en el lobby de un hotel de Houston (Texas, EEUU), aunque parece que no hubo violencia física, sólo verbal.

Así lo recogió por entonces mi compañero de SUPERLUCHAS Jon Duarte.

¿Qué precedente existía entre Jericho y MVP para que diera tal incidente? Pues sin poder determinar rotundamente cuál es el origen de la inquina, sí que tenemos constancia ahora, vía Cassidy Haynes de Bodyslam.net, de ese episodio previo expuesto por Dave Meltzer, tras un reciente comentario del podcaster Brian Last citando cierto noqueo en el crucero luchístico de «Le Champion».

«Pregunté sobre el incidente en el crucero de Jericho, y fuentes pudieron confirmarme la historia, como también la identidad de la persona involucrada. El incidente tuvo lugar durante el Chris Jericho’s Rock N’ Wrestling Rager At Sea – Part Deux: Second Wave, en enero de 2020 . Durante el crucero hubo un altercado entre Jericho y el ex Campeón de los Estados Unidos WWE y Campeón de Parejas, MVP, donde se intercambiaron airadas palabras que acabaron con MVP noqueando a Chris Jericho» .

Seguidamente, Haynes recordó el suceso hotelero.

«Esta no fue la última vez que los dos cruzaron sus caminos, pues fuentes también me confirmaron que otro incidente tuvo lugar hace un año o dos después del crucero, esta vez en el lobby de un hotel. La historia que me contaron es que los dos se enzarzaron otra vez en una discusión, que llevó a que Jericho ‘saliera disparado hacia un ascensor, y cuando las puertas se cerraban, dijera: »No me peleo con luchadores que siempre pierden»’».