Traición de Adam Cole a MJF a juicio de Matt Hardy

Adam Cole traicionó a MJF revelándose como The Devil y líder de la nueva facción The Undisputed Kingdom. Matt Hardy cree que eso beneficiará al exCampeón AEW, como explica en The Extreme Life Of Matt Hardy. No se sabe cuando va a volver para descubrir las consecuencias de lo ocurrido en Worlds End.

► La traición a MJF

«Me encantó. Creo que MJF hizo un trabajo fenomenal como campeón, tuvo una actuación sólida. Quién sabe realmente cuánto estaba lesionado, parece que está un poco lesionado. Tuvieron una gran lucha, y él termina perdiendo el título ante Samoa Joe. Una cosa que me gustó mucho es que Samoa Joe obtuvo el título, se fue, y luego ocurrió el ángulo después, así que no quedó envuelto en eso. Fui un gran fanático de esa programación específica. Me encanta el hecho de que los tipos aparecen y toda la forma en que llevan a cabo la historia con Adam Cole, pensé que fue muy genial cuando lo estaban sosteniendo y MJF aún, hasta el último momento antes de que se revele, decía: ‘No le pegues, no le pegues, maldito, pégame a mí, pégame a mí’. Este tipo ya lo ha perdido todo y luego pierde a su mejor amigo.»

«Pensé que la lucha contó una gran historia. Hubo una línea tan borrosa sobre cuánto realmente Max estaba lesionado, ¿o está verdaderamente lastimado? ¿Está herido, no está herido, no lo sé? No creo que nadie lo sepa y él hace un muy buen trabajo al desdibujar las líneas cuando se trata de cosas así en aspectos de la historia. Eso me hizo pensar en cómo se desarrollaría la lucha, y considerando que sabíamos que estaba herido, estaba agotado por todas estas defensas de campeonato. Me encantó el hecho de que la mayor parte de la luhca fue de Joe, y lo mostró dominando, luchando desde abajo como un babyfacey todo el tiempo. MJF todavía puede ser un sinvergüenza en muchos aspectos, pero aún así tiene esa simpatía porque está luchando desde abajo.

«Creo que la traición de Adam Cole a MJF hará algo increíble por su personaje. Estoy muy emocionado de ver cómo juega eventualmente con eso, eso si regresa a AEW. Su contrato terminó, aparentemente lo sacaron del sitio web, ¿es eso correcto? Quién sabe, podría aparecer en MLW, podría aparecer en IMPACT.»