Matt Taven y Mike Bennett apuntan a All In 2024

Matt Taven y Mike Bennett, los Campeones de Parejas ROH e integrantes de The Undisputed Kingdom con Adam Cole, Roderick Strong y Wardlow, miran a All In 2024. Es demasiado pronto para saber lo que va a pasar entonces, incluso para pensar que van a llegar al evento como monarcas, pero estando en uno de los mejores momentos de sus carreras no sorprende que sean ambiciosos. Además, el sábado en Collision tuvieron su primera defensa titular ante Komander y Bryan Keith.

► The Kingdom miran a All In 2024

Matt Taven: «¿Han captado ya, idiotas? ¿Piensan que quiero acariciar una jirafa de peluche en televisión nacional porque eso es lo que suelo hacer? No. Quería engañar a todos ustedes, especialmente a MJF. Ahora, hemos recuperado exactamente lo que estábamos buscando y vamos a llevar el honor a estos títulos.»

Mike Bennett: «Sabes, MJF, estos títulos pueden no significar nada para ti, pero para nosotros lo son todo. Así que los defenderemos en Dynamite, en Collision, en Rampage, diablos, los llevaremos hasta Wembley. Porque esto, esto es real para nosotros y en una industria llena de falsos, somos lo más auténtico que hay.»

Cabe mencionarse que tratándose de un show de AEW lo más fácil para que estuvieran en él sería que fueran los Campeones Mundiales de Parejas de esta empresa. ¿Tendrán también la ambición de destronar a Ricky Starks y Big Bill? ¿Serán capaces estos de retener los cinturones hasta All In? Iremos respondiendo a todas las preguntas en los próximos meses.

Esta es la tercera vez que Matt Taven y Mike Bennett son Campeones Mundiales de Parejas ROH, probablemente la compañía donde más han brillado en sus carreras. La segunda fue en 2021 y tuvieron un reinado de 27 días. La primera fue en 2015 y reinaron durante 91 días. Por su parte, los monarcas All Elite lo son desde hace 93 días.