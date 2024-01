WWE estuvo este 7 de enero de 2024 celebrando un house show en la arena Toyota Center en Wenatchee, Washington, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

Thanks for letting us have some fun #WWEWenatchee! pic.twitter.com/UTRMa9e6Va — Byron Saxton (@ByronSaxton) January 8, 2024

► WWE Live en Wenatchee (7/1)

LA Knight derrotó a Jimmy Uso

Brutus Creed derrotó a JD McDonagh

Omos derrotó a Akira Tozawa

Bianca Belair, Shotzi y Becky Lynch derrotaron a Damage CTRL (Asuka, Kairi Sane e IYO SKY)

Lucha callejera : Cody Rhodes derrotó a Shinsuke Nakamura

Nia Jax derrotó a Ivy Nile

Randy Orton derrotó a Dominik Mysterio

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins (c) derrotó a Drew McIntyre

Seems only fitting when in the apple capital of the world. #WWEWenatchee pic.twitter.com/t0yikGAncm — Byron Saxton (@ByronSaxton) January 8, 2024

Absolutely killed it tonight! Tried to get a photo but took too long getting down from the stands. Congrat @codyrhodes on the win! #WWEWenatchee pic.twitter.com/zaY79uOHIZ — нαℓєу єℓιzαвєтн (@haleyeliza97) January 8, 2024

Con este evento no televisado WWE cierra el fin de semana de cara al comienzo de una nueva con el siguiente episodio de Raw, cuyo cartel hasta el momento luce así:

Cody Rhodes vs. Shinsuke Nakamura : por enésima vez en lo que es una historia de transición antes de Royal Rumble 2024

: por enésima vez en lo que es una historia de transición antes de Royal Rumble 2024 Kofi Kingston vs Ludwig Kaiser : The New Day sigue rivalizando con Imperium

: The New Day sigue rivalizando con Imperium JD McDonagh vs The Miz : dentro de la rivalidad entre The Judgment Day y The Awesome Truth

: dentro de la rivalidad entre The Judgment Day y The Awesome Truth Tommaso Ciampa vs Finn Bálor : R-Truth organizó esta lucha como «integrante» del Jugment Day

: R-Truth organizó esta lucha como «integrante» del Jugment Day CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Katana Chance y Kayden Carter vs Chelsea Green y Piper Niven: una revancha titular

Además, CM Punk estará de regreso en la programación. No se ha anunciado si tendrá un segmento o un combate pero lo más probable es lo primero, para continuar con su rivalidad con Seth Rollins, así como con su anunciada participación en el Royal Rumble. Puede que además del Campeón Mundial de Peso Completo aparezca otro luchador o luchadores para amenazarlo de cara al Premium Live Event del 27 de enero. Puede que él no vaya a hacerlo pero uno de los participantes será también The American Nightmare.