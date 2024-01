El ex retador al título de la UFC, Chael Sonnen, cree que se está preparando algo grande para Khamzat Chimaev, pero no sabe qué…

Chimaev, que estuvo clasificado entre los cinco mejores de las 170 libras, compitió recientemente en el peso medio. «Borz» regresó tras un largo período de inactividad tras derrotar por la mínima al ex monarca del peso welter Kamaru Usman en el UFC 294 celebrado en Abu Dhabi.

El resultado hizo pensar a muchos que era probable que la estrella de origen checheno recibiera una oportunidad por el título en las 185 libras. Pero tras sufrir una lesión en la mano que requirió cirugía, Chimaev fue descartado en favor de Dricus Du Plessis, que retará a Sean Strickland a finales de este mes en Toronto.

El invicto Chimaev, por su parte, reveló recientemente una grave enfermedad contra la que ha estado luchando, pero insistió en que volverá pronto para ganar el oro de la UFC.

Y debido a cierta incertidumbre en la división en la que ascendió anteriormente, Chimaev ha sido colocado en la mezcla para una oportunidad por la corona de Leon Edwards.

► Sonnen: Algo está pasando en el peso wélter y con Chimaev…

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el ex contendiente de peso medio Chael Sonnen discutió el panorama del campeonato en las 170 libras, y evaluó si Chimaev todavía puede tener un lugar en él.

Aunque la mayoría apuesta por que Belal Muhammad consiga por fin su primera oportunidad de alcanzar la gloria en el UFC 300 el próximo mes de abril, la falta de confirmación oficial por parte de la UFC ha llevado a Sonnen a plantearse otras posibilidades.

Se espera que Islam Makhachev permanezca en el peso ligero por el momento y Shavkat Rakhmonov ha admitido públicamente su lesión después de UFC 296, «The American Gangster» se pregunta si Chimaev podría estar en la línea para un enfrentamiento sorpresa con «Rocky» el 13 de abril.

«Algo está pasando. Tú lo ves y yo lo veo«, dijo Sonnen. «Cuando miras al peso welter y miras a Chimaev…. Te estoy preguntando si Chimaev puede incluso tener la oportunidad. Es el contendiente número uno (del peso medio); ni siquiera se habla de él… Cuando esa mano se cure, no es como si volviera a donde lo dejó, que era el contendiente número uno… El plan actual es traer de vuelta a Izzy y que se enfrente a quienquiera que sea el campeón (de peso medio).

«Algo está pasando en las 170 libras y no sabemos qué es«, continuó Sonnen. «Belal Muhammad es el más claro contendiente número uno en cualquier categoría de peso que tiene el deporte de las artes marciales mixtas…. Entonces, ¿qué está pasando? … Si no es Islam (Makhachev), debería ser Belal pero no lo es, si no puede ser Rakhmonov (por lesión), entonces ¿quién sería? …

«Tu proceso de eliminación empieza a hacerse muy pequeño, y es entonces cuando empiezas a volver la cabeza hacia Chimaev… Creo que es demasiado grande para llegar a las 170 libras… No tengo la primicia, por cierto… (Pero) Chimaev está tramando algo. Si no vuelve y exige su oportunidad de campeonato en 185 libras, me hace pensar que tiene un plan diferente».

Aunque el mensaje de Chimaev, ahora eliminado, en el que detallaba lo que parecía ser un preocupante combate por enfermedad hizo temer un prolongado parón, un vídeo posterior en el que aparecía un recuperado «Borz» hablando de sus ambiciones en la UFC tranquilizó a sus seguidores.

Es probable que siga de cerca el combate estelar del UFC 297 del 20 de enero, en el que Strickland y Du Plessis lucharán por el oro del peso medio. Pero si los comentarios especulativos de Sonnen resultan ser ciertos, tal vez su atención se centre en un intento de alcanzar de nuevo el límite del peso welter.