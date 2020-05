AAA Worldwide Lucha Libre presentó su tercer programa del torneo "Lucha Fighter AAA Live", donde se realizaron los encuentros de cuartos de final y se definieron los semifinalistas.

► Lucha Fighter AAA Live - Episodio 3

Las damas abrieron las acciones y La Hiedra y Big Mami fueron las primeras en confrontarse. La integrante de los Mercenarios estuvo en desventaja muchas veces, pero supo aplicar los castigos en el momento oportuno para doblegar a una poderosa rival y avanzar a la siguiente ronda.

En seguida, tocó turno a Lady Shani y Lady Maravilla quienes brindaron una reñida batalla. Pero Shani mostró mayor variedad de castigos y logró someter a su oponente. Furiosa, Maravilla se lanzó sobre Shani y continuó golpeándola hasta que entró Big Mami a salvarla.

Siguió la lucha entre Texano Jr. y Psycho Clown, que aunque breve tuvo sus momentos de chispa, dejando la sensación de que podía dar más. Al final, fue el Totalmente Payaso quien pasó sobre el Mercenario, aunque salió lastimado del hombro derecho.

Pagano y Chessman se dieron con todo, en un choque donde usaron la escalera y charolas como instrumentos de castigo. Cegado por el odio Chessman fauleó a Pagano sin que se percatara el réferi, por lo que se llevó el triunfo de manera ilegal.

En el turno semifinal, Pentagón Jr. dio cuneta del Hijo Del Vikingo en una gran batalla entre dos talentos jóvenes consolidados. Pero la mayor experiencia del "Cero Miedo" fue fundamental para inclinar la balanza a su favor.

La estelar fue un choque de alarido entre dos veteranos luchadores. Dr. Wagner Jr. y LA Park se disputaron el último boleto en juego. Wagner llevó varias veces la toque de espaldas al huesudo, pero no llegó a la cuenta de tres. El Galeno reclamó a Piero y esta distracción la aprovechó LA Park para conectar un brutal spear y alzarse con la victoria.

El episodio final se transmittirá el sábado, con tres luchas anunciadas:

Laredo Boy vs Dinastia

La Hiedra vs Lady Shani

LA Park vs Pentagon Jr. vs Psycho Clown vs Chessman

Los resultados completos son:

AAA "Lucha Fighter AAA Live", 02.05.2020

CDMX

1. La Hiedra venció a Big Mami (9:30) con powerbomb

2. Lady Shani venció a Lady Maravilla (5:27) vía sumisión

3. Psycho Clown venció a Texano Jr. (8:13) con un Canadian Destroyer.

4. Chessman venció a Pagano (6:59) cuando Chessman fauleó a Pagano.

5. Pentagón Jr. venció a Hijo Del Vikingo (9:44) con Factor Miedo.

6. LA Park venció a Dr. Wagner Jr. (7:47) con un spear después de que Wagner se distrajo discutiendo con Piero.