Charlotte Flair tiene su primera defensa con su recientemente adquirido Campeonato NXT este miércoles contra Io Shirai. Pero antes que eso, pudimos verla en acción en Raw, no solo dando una promo como había sido en sus recientes apariciones, sino que también protagonizó su primer encuentro en la marca roja en más de un mes.

Respecto a la lucha entre Charlotte Flair contra Liv Morgan, que más de uno pensó que se trataría de un calentamiento para La Reina, terminó siendo un buen encuentro y que duró algo más de 11 minutos, suficientes para mostrar una buena actuación de Liv Morgan quien, pese a perder, resultó siendo un hueso duro de roer y que llevó a la Campeona NXT hasta el límite. Sin duda, la buena actuación de ambas luchadoras fue lo más destacado de Raw.

► Charlotte Flair elogió a Liv Morgan

Al parecer, los elogios para Liv Morgan y sus recientes actuaciones no solo provienen de este servidor, ya que en una sesión de preguntas y respuetas con Pro Wrestling Sheet, Charlotte Flair comentó sobre su preparación antes de sus recientes luchas, a la vez que comentó sobre lo que sintió en su encuentro de anoche contra Liv Morgan.

"Supongo que podrías decir que tengo cierto tipo de nerviosismo o cierta sensación antes de cada lucha. Si me conoces personalmente, soy una perfeccionista ante las fallas. Pero incluso con mi contrincante en Raw, Liv Morgan ... tuvimos mucho tiempo. Y las damas luchan por el tiempo, ¿verdad?2

"Así que solo digo: '¡Vaya, confían en nosotras! ¡Aquí vamos! ¡Esto va a ser realmente bueno o malo!'

"¡Tuvimos un segmento donde cada una hizo una promo y dos segmentos de lucha! ¿Adivina quién cae? No Liv, sino yo. Entonces, me digo, '¡Bien, aquí vamos!'. Y Liv es una estrella, no podría estar más orgullosa de ella."

Si una múltiple campeona como Charlotte Flair elogió a Liv Morgan, seguramente es porque algo ve en ella que eventualmente la llevará a la cima. Evidentemente, todavía no es el momento, pero WWE está yendo en el camino correcto luego del fallido experimento de mostrarla como "la amante de Lana", así que esperemos que su momento pueda llegar con público presente. Solo se requiere un poco de paciencia.