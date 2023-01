A Road Dogg nunca le gustó CM Punk como persona

“Él no es una buena persona. No es bueno. No sé. (…) Para mí, [la gota que colmó el vaso] fue cuando tuvimos que trabajar con él en 2014 y ver la actitud que tenía hacia mí y Billy. De acuerdo, no éramos miembros del Salón de la Fama en ese momento, pero estábamos en camino de estarlo, y éramos The New Age Outlaws. Al menos habíamos estado allí tanto tiempo como él y no nos mostró ningún respeto. Nos mostró falta de respeto. Quiero decir, eso fue todo. No tienes una segunda oportunidad en eso (…)”. Así hablaba Road Dogg de CM Punk en 2022.

► Road Dogg habla de CM Punk

Más recientemente, en su podcast, Oh…You Didn’t Know, el de WWE volvió a hablar del de AEW en malos términos:

“La verdad sea dicha, y esto no es un te lo dije, pero sigue saliendo como tal y me disculpo por eso. Sabía cómo era este tipo por tratar con él personalmente, pero finalmente parece que otras personas también han visto cómo es él ahora y es como: oh, está bien, así que no es como la primera vez. Es solo un hombre y es una especie de idiota. No sé de qué otra manera decirlo”.

Fuera de CM Punk, Road Dogg comentó también sobre el próximo 30 aniversario de Raw:

“Creo que es asombroso y puedo apreciar este un poco más debido a dónde estoy en mi cabeza y en qué capítulo de mi vida estoy y todo eso. Significa mucho más para mí ahora que hace cinco años”.

¿Qué os parecen las palabras de Road Dogg sobre CM Punk?