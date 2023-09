Payback 2023 fue la última parada en la larga rivalidad de Becky Lynch con Trish Stratus y Zoey Stark. Big Time Becks salió victoriosa de una lucha Steel Cage con la miembro del Salón de la Fama, a la que no vino bien la ayuda de su hasta ahora mano derecha, a la que atacó una vez terminado el combate para poner fin también a su alianza. Qué sigue para The Quintessential Diva es una incógnita pero mientras está alejada de la programación su oponente ganó el Campeonato Femenil NXT y su examiga parece estar buscando otra en Shayna Baszler.

► Kevin Nash elogia Becky Lynch vs. Trish Stratus

Pero volvamos al enfrentamiento que tuvieron en el último Premium Live Event para conocer la opinión de Kevin Nash. Últimamente, el también Hall of Famer ha estado en primera plana debido a sus críticas negativas: dijo que si CM Punk vuelva a WWE él también lo hará, atacó nuevamente a LA Knight elogiando a The Miz, o dedicó una dura reprimenda a The Young Bucks por el hijo de Scott Hall. No obstante, en esta ocasión, el Big Daddy explica en Kliq This que le encantó la lucha de ambas; en sus propias palabras, «la rompieron absolutamente«.

«Vi la lucha en jaula entre Trish y Becky en el evento de pago por visión. Oh Dios mío, quiero decir, Trish tiene 46 años, creo… lo hicieron absolutamente genial. Trish nunca había estado en una jaula antes, y fue simplemente… hay una parte de mí que egoístamente espera que no sea su final, pero ¿cómo no terminar la carrera que ha tenido con, ya sabes, solo una obra maestra de lucha? La mejor lucha de la noche, en mi opinión. ¿Cómo no dejar eso como tu última gran obra?»

«No quiero menospreciar a Becky. Creo que gran parte de eso se debió a su psicología, su habilidad y su valentía.»

Como curiosidad, Trish Stratus pidió permiso a Victoria para usar su Widow’s Peak: