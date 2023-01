El ex réferi de la WWE Jimmy Korderas no quedó del todo contento con el 30 aniversario de Raw. En concreto, con el uso de las leyendas. Es el término que usan en la compañía, pero la palabra “leyendas” se usa con demasiada libertad últimamente. En todo caso, Ric Flair, Hulk Hogan, son leyendas vivientes, los demás… Pero esa no es la cuestión. Leamos a continuación lo que piensa Korderas de este reciente programa de la marca roja que rindió tributo a sus tres décadas y a algunos grandes nombres de la historia.

.@RealKurtAngle tries to become an honorary member of D-Generation X, drawing the ire of #Imperium and leading to @WWERollins and The #StreetProfits backing up the Attitude Era Legends.#WWERaw pic.twitter.com/U5hpY1HAx2 — WWE (@WWE) January 26, 2023

► Jimmy Korderas habla del Raw 30

“Disfruté en su mayor parte del 30 aniversario de Raw antes del Royal Rumble este fin de semana. Pero creo que se equivocaron un poco con la mayoría de los íconos y leyendas que aparecieron. Como dije, con ciertas Superestrellas como Undertaker y demás, elevaron a algunas estrellas actuales. Pero había tantas leyendas e íconos allí, que podrían haberlos capitalizado y utilizado más que un simple juego de póquer en la parte de atrás.

“Tal vez podrían haberlos sacado, sí, sé que había limitaciones de tiempo y estaban contra el ‘reloj’, digámoslo de esa manera. Pero al mismo tiempo, tienes a tu audiencia en vivo y a tu audiencia local en vivo deseando ver estos íconos y Superestrellas. Sácalos al escenario, preséntalos, dales su momento y déjalos que la multitud en vivo y en casa los reconozca. Y, por cierto, creo que cierto árbitro quedó fuera de esa ecuación”.

¿Estáis de acuerdo con Jimmy Korderas? ¿Os gustó el 30 aniversario de Raw?

