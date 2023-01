A Charlotte Flair no le preocupa la venta de la WWE

Una de las principales cuestiones en lo relativo a la WWE en estos momentos es su posible venta. Todo lo que hemos venido sabiendo es que si finalmente ocurre no va a ser en un futuro cercano. Sí es verdad que se ha hablado de la posibilidad de que sea en 2023. Pero será un proceso largo. Y de momento no es seguro que eso vaya a ser lo que suceda. Aunque sí se han descartado algunos detalles, como que la compañía iba a ser vendida a Arabia Saudí. Veremos qué novedades tenemos en los siguientes meses.

► Charlotte Flair y la venta de la WWE

Ahora nos detenemos en esta misma conversación pero no porque tengamos nueva información sino una nueva opinión. La de Charlotte Flair, la Campeona SmackDown. Durante su reciente entrevista con el New York Post, le preguntaron por este asunto y “The Queen” mostró que no está preocupada.

“Como artista, mi trabajo es simplemente ir a trabajar, presentarme, dar lo mejor de mí y enorgullecer a los creativos y entretener a los fanáticos. Así que realmente no pienso en eso. Y dos, si sucediera una venta, eso lleva meses, así que no pienso activamente en ello. Eso no cambia lo que hago o lo que he hecho”.

Cualquiera diría que en la WWE les han dicho a sus Superestrellas lo que deben decir cuando les pregunten por la posible venta pues no es la primera vez que una luchadora o un luchador da esta respuesta. Por ejemplo, no hace mucho, The Miz decía:

“Quiero decir, todos están entusiasmados con el futuro de la WWE y lo que depara. Siempre que estás en una empresa como esa, sabes, y tocamos tantas vidas. Es toda la idea de la WWE. Lo primero que siempre decimos es que solo tratamos de poner sonrisas en los rostros de las personas. Quienquiera que esté a la cabeza del tiempo, solo estamos tratando de hacer nuestro trabajo como Superestrellas de la WWE para hacer feliz a la gente“.

