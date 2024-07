A Gunther no le gustan las luchas con estipulación

A lo largo y ancho de sus 18 años de carrera en el pro wrestling, Gunther no ha tenido apenas combates con estipulación; por ejemplo, encontramos un tables match en 2007 cuando todavía era Big Van Walter y se unió a Chris Colten (juntos eran The Austrian Eagles) contra The Decent Society (Ahmed Chaer y Crazy Sexy Mike). O en 2022, durante un evento no televisado de la WWE, un ladder match en el que defendió el Campeonato Intercontinental. En cambio, no ha habido luchas de sillas, en jaula de acero o lumberjack…

► Gunther y las luchas con estipulación

Y eso es en parte porque «The Ring General» no es fanático especialmente de este tipo de enfrentamientos, como le dice a The Gorilla Position:

«Si es necesario, supongo que si tengo que hacerlo, lo haría, pero nunca sería el tipo que va con el jefe y dice: ‘Oye, realmente quiero hacer un combate TLC’ u otra estipulación loca. Personalmente me gustan las las en jaula, creo que una lucha en jaula a la antigua es una atracción muy cool, pero siento que muchas de esas luchas se convierten en espectáculos de acrobacias en cierto punto, donde se trata más de quién puede hacer el salto más arriesgado en lugar de, okay, esa es la estipulación que tenemos.

«Digamos que la jaula está involucrada, y cómo utilizamos eso de manera lógica para que todos lo entiendan y construir una historia alrededor de ello. Esa sería mi forma de enfocarlo, en lugar de apuntar a, ‘¿Qué puedo hacer que sea tan espectacular que se quede para siempre en la mente de la gente?’ No sé, esa nunca ha sido mi forma personal de abordarlo. Depende de cada luchador cómo aborda esas cosas, pero sí, solo por tener un combate espectacular con algunas cosas arriesgadas, no querría hacer eso».