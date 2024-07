La estrella del pro wrestling independiente y ex de WWE Matt Cardona cree que es posible que comparta el ring una última vez con el icónico John Cena. Ambos luchadores han tenido juntos un total de 22 combates hasta la fecha, incluyendo dos manos a mano, uno de ellos, el último, por el Campeonato de Estados Unidos de la misma compañía en el episodio de Raw del 25 de mayo de 2015. «The Indy God» quiere probar nuevamente esas mieles antes de que «The Greatest of All Time» diga adiós.

John Cena (c) vs Zack Ryder WWE United States Championship RAW 5/25/2015 🎶 Next Contestant – Nickelback 🎶@JohnCena @TheMattCardona pic.twitter.com/0AaUi7xOQN — CV Highlights (@CVHighlights247) June 26, 2024

► Matt Cardona de John Cena

«He observado a John durante mucho tiempo. Nos acercamos mucho durante mi paso por la WWE. Es un profesional en toda regla. Qué manera de retirarse. Qué manera tan inteligente de retirarse, ¿eh? Más de un año porque lo está promocionando en julio. John es un gran tipo. Es alguien que definitivamente me ha ayudado en mi carrera. Pero sí, todas esas publicaciones que estoy haciendo en las redes sociales, no son tonterías. Me encantaría luchar contra John Cena una última vez. Creo que con la forma en que está la WWE ahora, es algo que podría suceder donde podría simplemente aparecer, ya sea por un día, o hacer un regreso.

«Creo que Zack Ryder vs. John Cena, esas luchas estuvieron bien. Fueron lo que fueron. John Cena vs. Matt Cardona, ahí es donde está la historia, ¿verdad? Porque podrías jugarlo de muchas maneras diferentes. Matt Cardona podría decir, ‘John, tú eres la razón por la que mi carrera en la WWE no despegó’. Hay tantas cosas con las que podríamos jugar.

«Mira, sé que si atravesara la puerta de la WWE, sorpresa o no, obtendría una reacción. No soy un tipo que solo quiere esta próxima oportunidad; sé que si salgo y lo llamo engreído, sé que obtendría una reacción. Sé que sería genial. Mira lo que pasó en AEW cuando luché contra Adam Copeland. Gritos de ‘Holy shit’ en mi entrada. Vamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Así que creo que John Cena vs. Matt Cardona sería mágico, y estoy muy, muy feliz de que pueda retirarse en sus propios términos«, dice Cardona a SEScoops.