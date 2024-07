Gunther razona el alejamiento de Imperium en WWE TV

Desde que Ludwig Kaiser traicionara a Giovanni Vinci durante el episodio de WWE RAW del 22 de abril, Imperium es una dupla con el oriundo de Alemania y Gunther. No obstante, ellos también han separado sus caminos últimamente, con «The Ring General» ganando el King of the Ring para luchar por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en SummerSlam y su amigo rivalizando con el Campeón Intercontinental, Sami Zayn, Sheamus y Bron Breakker, hasta lesionarse recientemente las costillas.

► El alejamiento de Imperium

«Oh, mucho (orgullo por Kaiser). Para mí, no es una sorpresa porque siempre vi eso en él. Creo que lo que tomó fue que él mismo se viera de esa manera. Creo que ese fue el mayor paso para él, y ahora tiene la oportunidad de hacer lo suyo y salir ahí a hacerse un nombre por sí mismo. Estoy muy contento de poder presenciarlo de primera mano. Creo que apenas está comenzando, y los próximos años van a ser muy emocionantes, en cuanto a las cosas que va a hacer.

«Quiero decir, es un dúo ahora mismo. Creo que es importante ahora que haga cosas por su cuenta. Obviamente, siempre tendremos el vínculo y siempre estaremos juntos cuando sea necesario. Eso no cambiará. Pero eso tampoco significa que siempre tengamos que ser vistos juntos cada minuto en televisión. Creo que todos son conscientes de que hay una conexión, y no hay razón para asumir que ya no está ahí, pero siempre he sido partidario de manejar mis combates yo mismo, sin querer o necesitar ayuda, y ahora él va a hacer lo mismo. Creo que es una muy buena experiencia para tener, y es un muy buen camino a seguir. Si las cosas se ponen peligrosas o difíciles para mí, siempre sabemos que podemos contar el uno con el otro«, explica Gunther en Gorilla Position.

¿Qué piensas de la actualidad de Gunther y Ludwig Kaiser?