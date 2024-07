Jey Uso es una de las Superestrellas de WWE más populares y exitosas de la actualidad pero su padre, el miembro del Salón de la Fama Rikishi, quiere más. Esto después de que su hijo no lograra ganar el maletín de Money in the Bank en favor de Drew McIntyre en el Premium Live Event del mismo nombre.

► Rikishi pide más para Jey Uso

«Eso me toca una fibra sensible. No estoy pidiendo ni diciendo que se le dé a este chico un pase libre por quién es y de dónde viene. Pero quiero decir, otra vez, voy a volver a los números. Los números no mienten con Yeet. La mercancía que el Hombre Yeet ha vendido ha hecho mucho por la compañía. El Hombre Yeet no tiene un mal historial. El Hombre Yeet no es una responsabilidad. El Hombre Yeet se presenta a trabajar y hace lo que hace. Lo único que me viene a la mente es cuando no te dan una oportunidad, pero sales y la tomas y la construyes por tu cuenta, la oportunidad, te vamos a dar esta oportunidad de ser un luchador individual, de ser el Yeet lo que sea, y miras a la multitud cuando este chico sale, ya sea mi hijo o no, pero miras a la multitud, miras su desempeño…

«Okay, nos robaron la primera vez con Gunther y el Campeonato Intercontinental. ¿Dónde está Gunther ahora con el cinturón? ¿Lo ves a Gunther en un cartel donde ves a Yeet? Ahora, llega Money in the Bank. Cuando ves el póster de Money in the Bank, ¿a quién ves en ese póster sosteniendo el maletín de Money in the Bank? Solo estoy hablando hechos. Si me equivoco, entonces, oye, me equivoco. Pero seguro, sin siquiera hablar con mis chicos, lo veo de otra manera cuando lo veo. Dije, si cualquier cosa al siguiente nivel, este podría ser el indicado, y boom. Aquí viene de nuevo. Así que solo le envié un mensaje a mi chico, ‘Buena lucha. Sigue trabajando duro’. No quería decirle nada más porque probablemente lo está sintiendo, y yo definitivamente lo estoy sintiendo. Es como, okay, ¿qué es lo que tenemos que hacer para darle a Yeet una oportunidad?

«Finalmente, después de más de 17 años, sangre, sudor y lágrimas, lo dio todo, su mente, cuerpo y alma. ¿No pensarías, después de todos estos años, finalmente coronarlo y hacer que se lo gane, porque seguro que se lo ganó, coronarlo como Campeón Intercontinental o cualquier otro campeonato que tengan? Creo que se lo merece, ya sea que sea mi hijo o no. ¿Queremos mirar el estado? Miremos los números. Cada vez que enciendo mis redes sociales para publicar algo, llega WWE Shop. ¿Qué veo? Yeet. ¿Qué veo? Yeet esto, Yeet aquello».