Gunther: «The Wyatt Sicks no son lo mío, pero…»

El King of The Ring de WWE en 2024, Gunther, también retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado (luchará con Damian Priest en SummerSlam 2024), comparte su opinión sobre The Wyatt Sicks, la nueva facción de Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis, Nikki Cross y Joe Gacy

► Gunther de The Wyatt Sicks

«Primero que todo, no se trata solo de la lucha libre, también de las películas, como el género, todo lo que tiene que ver con cosas espeluznantes o fantasmas, o lo sobrenatural, eso no es de mi gusto en absoluto. Soy más de documentales, amo la historia, y me gustan las películas sobre un tema o eventos que realmente sucedieron. Así que es difícil juzgar cuando no es de tu gusto, pero por las reacciones de nuestro público, obviamente, hay un gran interés en ello. Siento que el gran desafío siempre es llevar eso al ring y mantener el aura misteriosa a su alrededor, pero también hacerlo funcionar. Pero no he prestado mucha atención a cómo se maneja ahora mismo, pero creo que si hay alguien que puede hacerlo funcionar y encontrar la dosis correcta de lo espeluznante y los luchadores aún siendo personas reales, creo que Hunter tendrá una buena mano en eso, en gestionarlo. Deseo que sea un éxito, así que veamos. Estoy muy interesado en cómo va a resultar«, le dice a Gorilla Position.

El oriundo de Austria también explica sus pocas apariciones recientes en WWE TV:

«En general, soy un gran fan del ‘menos es más’. Creo que es una regla que se aplica en la mayoría de las ocasiones en la vida. Creo que, en general, tiene sentido en este momento. Después de que gané el King of the Ring, estaba claro que iba a desafiar por el Campeonato Mundial de Peso Completo en SummerSlam. Para ser justos, no había realmente una necesidad de estar tan involucrado antes de Money in the Bank. Tuve el lujo de relajarme por unas semanas y solo observar lo que sucedía y ver todo el drama que ocurrió con Judgment Day y Seth estando de vuelta y todo el caos con Punk y Drew. Tengo que decir que fue divertido de ver, y lo disfruté».