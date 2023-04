Deonna Purrazzo es la actual Campeona Mundial Knockouts en IMPACT. Está comenzando su tercer reinado -ya se ha anunciado que expondrá el título ante Jordynne Grace en Under Siege 2023- pero quiere más. Es interesante recordar que The Virtuosa fue Campeona Reina de Reinas AAA y Campeona Mundial ROH al mismo tiempo durante varios meses en 2022. Y eso justamente quiere repetir. No específicamente con estos dos cinturones pero sí sumando uno al que tiene en estos momentos. Así lo señalaba recientemente en WrestleZone.

BREAKING: @DeonnaPurrazzo will defend the Knockouts World Championship against @JordynneGrace at #UnderSiege on May 26 LIVE on IMPACT Plus from London, ON and if Grace loses she cannot get another title match as long as Deonna is champion.

Get tickets: https://t.co/JApLudBCCp pic.twitter.com/exUhLeip3l

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) April 28, 2023