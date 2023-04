Multiverse United 2: For Whom The Bell Tolls es el nombre que recibe la segunda edición del evento cruzado de IMPACT y NJPW cuya realización se anunció rápidamente después del gran éxito de la primera. No hemos dejado de hablar de ella desde entonces, aunque todavía únicamente se ha confirmado la fecha (20 de agosto) y el lugar (Arena 2300, Filadelfia, Pensilvania).

Hoy lo hacemos nuevamente, una vez más para conocer los deseos de una luchadora en lo relativo a qué rival quiere tener entonces. Esto después de que Steve Maclin, Campeón Mundial Impact, lanzara un desafío a KENTA, Campeón STRONG de Peso Abierto, y Tasha Steelz, ex Campeona Mundial Knockouts, hiciera lo propio con Mercedes Moné, ex Campeona IWGP.

> Deonna Purrazzo piensa en Multiverse United 2

Ahora vamos con la actual monarca máxima de la zona de impacto, Deonna Purrazzo, que quiere verse las caras con Mayu Iwatani, la reina del International Wrestling Grand Prix, o KAIRI, ex dueña del mismo título. The Virtuosa ponía la idea sobre la mesa mientras hablaba recientemente en una entrevista con nuestros compañeros de WrestleZone.

“Obviamente, todos quieren hablar de Mercedes Moné, pero Mercedes acaba de perder el Campeonato IWGP ante Mayu Iwatani. He estado en el ring con Mayu varias veces en los últimos años, y me encantaría poder volver a hacerlo, creo que sería muy interesante. Nunca he estado en el ring con KAIRI, esa sería una buena primera vez. Hay muchos grandes talentos en STARDOM que están subiendo de rango desde que eran solo chicas jóvenes cuando estuve allí en 2017 y 2018, así que trato de mantenerme al día y verlo regularmente ahora, hay mucho talento joven con el que sería interesante luchar“.

¿Qué lucha te gustaría para Deonna Purrazzo?