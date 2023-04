Aspinall desconcertado por derrota Gane ante Jones

Tom Aspinall no quiere quitarle el crédito a Jon Jones, pero no está seguro de que Jones derrotó a la versión completa de Ciryl Gane para convertirse en el nuevo campeón de peso completo de UFC.

Aspinall (12-3 MMA, 5-1 UFC), uno de los principales contendientes en la división de peso completo de UFC, estaba desconcertado al ver a Gane perder de la forma en que lo hizo contra Jones en UFC 285 en marzo. Gane fue sometido rápidamente por Jones en el primer round de su pelea de campeonato por el título vacante de peso completo. El inglés siente que Jones no luchó contra Gane al 100 por ciento.

“Vimos de Jon Jones, creo que lo que todos esperaban ver de Jon Jones, en mi opinión. Sabíamos que Jon Jones podía hacer eso. De lo que no estábamos seguros era de cómo reaccionaría Ciryl Gane en eso, bajo la presión como lo hizo, y fue muy extraño de ver porque he seguido de cerca la carrera de Ciryl Gane. Conozco a Ciryl Gane desde hace bastante tiempo. Peleé como con tres de sus compañeros de equipo y esas cosas. Para mí, parecía: no quiero criticar al tipo porque me gusta Ciryl Gane, es un tipo muy agradable y siempre ha sido muy amable conmigo».

“… Para mí, sin embargo, no sé, algo se veía mal con él. No sé exactamente qué era. No miró, no lo sé. Obviamente, su lucha no está al nivel de la de Jon Jones, pero por el contrario, en mi opinión, es uno de los pesos completos ​​más atléticos que jamás haya peleado en el UFC. Ves al tipo en Instagram, 250 libras o lo que sea, haciendo muscle-ups. Por ejemplo, el tipo es ridículamente atlético, pero no parecía usar nada de eso, lo que parecía muy extraño».

Aspinall no está seguro de si el resultado hubiera cambiado si Gane hubiera peleado como lo hace habitualmente, pero sí cree que Gane podría haber tenido una actuación mucho mejor.

“Si no está al nivel de habilidad de alguien, use su habilidad atlética. Lo derribaron y no hubo lucha allí, no hubo ninguna resistencia. Solo aléjate si no puedes sacarlo. Explótalo, usa todo lo que puedas para tratar de sacarlo, y en realidad no parecía hacer eso.

“Me pareció un poco raro. No sé si estaba lesionado o algo estaba pasando, no sé. No quiero poner palabras en su boca, no sé exactamente lo que estaba pasando, pero simplemente no se veía bien para mí en esa pelea. Parecía un poco fuera de lugar”.

Aspinall no ha peleado desde que sufrió una derrota por TKO de 15 segundos debido a una extraña lesión en la rodilla contra Curtis Blaydes en julio de 2022. La derrota rompió una racha de ocho victorias consecutivas para el peleador de 30 años.

Después de someterse a cirugía y rehabilitación, Aspinall ahora está listo para regresar al octágono. Espera ser agregado al cartel de Fight Night del 22 de julio en Londres , pero aún no tiene un oponente.

Aspinall está decidido a regresar con una declaración y reanudar su campaña por el título de peso completo de UFC. Realmente espera poder pelear contra Jon Jones cuando llegue al papel de retador. Sin embargo, Jones es solo la guinda del pastel.

«Obviamente, me encantaría pelear con él. Ese sería mi sueño, pelear contra Jon Jones, pero más aún, mi sueño es ganar el título de peso completo de UFC. Realmente no importa quién lo sostiene en ese momento. Sería jodidamente agradable vencer a alguien que se considera la CABRA. Eso sería jodidamente agradable, pero al final del día, quiero ser campeón de peso pesado. Realmente no importa quién lo tenga en ese momento”.