Caio Borralho: «UFC conoce mi potencial»

Caio Borralho ha encabezado todas las carteleras de UFC que no son de pago por evento en las que ha estado desde que se unió a la promoción en abril de 2022 y no es diferente el sábado, cuando se encuentra con Michal Oleksiejczuk en la penúltima pelea en UFC Vegas 72 .

Invicto en seis apariciones en el octágono, una racha que incluye dos victorias en la Serie Contender de Dana White , Borralho dice que estar cerca de la cima de las carteleras de Fight Night significa que los oficiales de UFC ven lo especial que es el prospecto de peso mediano de 30 años.

“Aunque no he terminado ninguna de mis peleas [de UFC], que es algo que les gusta a UFC y a Dana White, saben con quién están tratando. Conocen mi potencial. Saben que hablo bien, que soy un brasileño que habla inglés con fluidez. He ganado decisiones, pero no mucha gente presta atención al hecho de que soy el único prospecto de peso mediano que solo pelea contra tipos duros. Otros prospectos que vienen son peleadores en cuatro derrotas consecutivas o 1-5 en sus últimas seis”.

UFC Vegas 72 marca el primer partido de su nuevo contrato con la compañía, dijo Borralho, y está «súper emocionado» de comenzar con el pie derecho en Las Vegas después de vencer a Gadzhi Omargadzhiev, Armen Petrosyan y Makhmud Muradov en sus primeros tres combates de UFC .

“No tuve una vida fácil en el UFC. Mi primera pelea de UFC peleé contra un Daguestán que estaba 13-0. Mi segunda pelea fue Armen Petrosyan, un campeón mundial de kickboxing que obtuvo cinco victorias por nocaut [en MMA]. Y luego luché contra Muradov, quien ganó 14 de sus 15 anteriores. El UFC ha tratado de ponerme a prueba cada vez y he ganado cada vez. El UFC ve eso. Saben el talento que tienen en sus manos. Estoy trabajando duro, hombre. Quiero llegar al cinturón invicto y trabajaré muy duro para eso”.

Borralho recuerda haber conocido a Oleksiejczuk anteriormente en Las Vegas, e incluso compartió un sauna con él antes de su victoria sobre Sam Alvey en agosto de 2022. Borralhos dijo que fue una reunión amistosa, bastante diferente a su pelea con oponentes rusos anteriores, cuando aprendió a hablar. Ruso para hablar basura durante el enfrentamiento.