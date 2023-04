Jamey-Lyn Horth feliz de hacer su debut en UFC

«Holly Shit». Esa fue la reacción de la campeona de la LFA, Jamey-Lyn Horth, cuando finalmente recibió la llamada de que tendría un contrato de UFC en su bandeja de entrada de correo electrónico en las horas siguientes.

“Estaba casi insensible. Vaya, esta es la realidad real. Luego me emocioné un poco el segundo y el tercer día, y ahora es solo tiempo completo de regreso al modo de trabajo. Es una locura. Es emocionante sobre la luna”.

Aparentemente, todos los peleadores que forman parte del elenco de UFC relatan su firma promocional con una pizca de alivio, auto-reconocimiento, emoción y alegría. Pero para Horth (5-0 MMA, 0-0 UFC), un período de dos años plagado de retrasos y obstáculos fuera de su control, lo hizo aún más dulce.

Horth inicialmente estaba programada para pelear en la Serie Contender de Dana White en 2020, pero los problemas de visa descartaron eso. A medida que las regulaciones de la pandemia de COVID-19 comenzaron a levantarse y los viajes se abrieron, Horth volvió a ganar el título de la LFA en diciembre de 2021.

Después de pasar meses en el estante mientras se recuperaba de una lesión, a Horth se le canceló su primera defensa del título programada a fines de 2022 debido a la lesión de una oponente. Su carrera parecía algo mordida por una serpiente. Eso fue hasta que llegó la llamada.

«Solo por el pasado y cómo las cosas han fracasado y cómo ha sido realmente difícil encontrarme oponentes a lo largo de los años, no me entusiasmé demasiado. Lo que sea que sería, sería. Efectivamente, como una hora después, recibimos la llamada. Es como, ‘El contrato viene mañana’. Estas en UFC.’

“Fue súper jodidamente surrealista. Los peleadores atravesaron dificultades a lo largo de los años. Si me dijera a mí misma si no había llegado a donde quería estar cuando tenía 33 años, entonces reevaluaría hacia dónde me dirigía con mi vida. Cumpliré 33 años el próximo jueves, así que lo cortaron por poco. Me dejaron una semana antes de que tuviera que tomar algunas decisiones”.

Ahora oficialmente en el elenco de UFC, la actual campeona de peso mosca de la LFA espera tener un impacto inmediato a medida que sube de categoría el sábado para pelear contra la peso gallo Hailey Cowan (7-2 MMA, 0-0 UFC) en el UFC Apex en Las Vegas.