«[…] Es fantástico, pero así no puede ser el negocio. Necesitamos a esas personas que luchan, tres, cuatro o cinco veces a la semana que puedan llevar el peso de esto, que piensan constantemente en esto, que es lo único en lo que están centrados. Necesitamos eso. Porque sí, los Pat McAfees del mundo o los Logan Pauls pueden tener tres combates al año, o un combate, y podemos poner el foco en ellos y darles crédito y sus flores y decir: ‘Bien hecho’. Pero este negocio es duro. Este negocio es muy duro y complicado. Y se trata de habilidad y dedicación, y sin esas personas que saben hacer esto como lo hacemos, entonces morirá». Becky Lynch pronunciaba estas palabras el pasado mes de abril.

> Becky Lynch no es fan de las celebridades en WWE

Y volvió a hablar de ello nuevamente en el podcast My Love Letter to Wrestling. Podría haber cambiado de opinión después de la gran actuación de Bad Bunny en Backlash 2023 pero realmente no lo ha hecho. Tampoco dándose cuenta de que tanto el rapero como Logan Paul sí se han esforzado al máximo para sus combates. Ella sigue pensando lo mismo.

“Quiero ver a las personas que aman esto, que trabajan para esto, que están trabajando todo el año, yendo a los pueblos, luchando cuatro días a la semana y no estar en casa para ver a su familia, no poder tomar vacaciones porque este es un evento 52 semanas al año, y quiero que obtengan más y quiero que luchen en WrestleMania, eso es lo que quiero. No me importan las celebridades.

“No te sacrificas como lo hacemos nosotros por este negocio. Acabas de entrar para ser el centro de atención. Y bien por ti y gracias por traer algunos ojos, pero eso no es sobre lo que se basa este negocio. Eso no es sobre lo que se basa este negocio”.

¿Estás de acuerdo con Becky Lynch?