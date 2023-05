Vince Russo recuerda la vez en que The Big Show tuvo una pelea real tras bastidores en WWE con Ken Shamrock en un episodio reciente del podcast The Wrestling Outlaws. A nadie se le ocurriría nunca enfrentarse a ninguno de los dos. Uno es uno de los luchadores gigantes más importantes de todos los tiempos con décadas de experiencia en lucha libre al máximo nivel. Y el otro no solo ha sido alguien grande en los encordados sino también en las MMA. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que se pelearan?

> La pelea del Big Show con Ken Shamrock

“Estamos en la cafetería, y Big Show solo está molestando a Shamrock. ‘Eh, el hombre más duro del mundo’. En el catering… Y hermano, Kenny no tiene ese tipo de sentido del humor… Así que Show lo está pinchando, pinchándolo… y Shamrock dice: ‘Ja, ja, ja’.

“Finalmente, Shamrock dice: ‘Hermano, si no me dejas en paz, te llevaré al piso en tres segundos. Y te lo prometo, vas a estar llorando’. Hermano, todos los muchachos están allí, esto es el catering… Hermano, hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Big Show continuó, no sé qué hizo. Lo siguiente que sé es que le está haciendo la llave de tobillo de verdad… y está gritando en el catering“.

Como curiosidad, Big Show y Ken Shamrock compartieron el encordado en cuatro ocasiones. Nunca tuvieron un mano a mano. La más importante fue cuando formaban The Union con Mankind y Test y vencieron a The Corporate Ministry (Bradshaw, Faarooq, The Big Bossman y Viscera) en WWF Over The Edge 1999.

Si tuvieras que pelear con uno, ¿The Big Show o Ken Shamrock?