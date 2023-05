Trish Stratus ha vuelto a WWE en varias ocasiones desde su retiro como luchadora a tiempo completo. ¿Cómo lo vivió en 2023? Por ello le preguntaron recientemente en Out of Character with Ryan Satin mientras se encuentra rivalizando con Becky Lynch después de haberla traicionado cuando perdieron el Campeonato Femenil de Parejas.

> Trish Stratus volviendo a WWE en 2023

“Sentí que, no sé. Es gracioso, eso fue hace mucho tiempo. Hay como toda una pandemia que pasó. Sabes, honestamente, cuando regresé, estaban teniendo eventos en vivo, y venían, estaban en Toronto. Y dos veces había incursionado con las chicas del ring. Pero ya sabes lo que era, era como si los fanáticos estuvieran tan interesados ​​en estas ‘citas de fantasía’ y ver que esto sucediera.

“Y cuando sigo diciendo que hay casillas que quiero marcar, si voy a volver, hay ciertas casillas que quiero marcar. Quiero que los fans estén interesados. Quiero que les importe, como si no volviera solo por lo mío. Quiero algo que sea interesante, como sabes: ‘Charlotte vs. Trish Stratus, oh Dios mío, eso es interesante’. Y cuando Becky y yo intercambiamos mensajes, era literalmente una pelea en las redes sociales, y la gente estaba interesada, ¿verdad? A la gente le gustaba mucho, y cuando nos enfrentamos en Toronto fue muy divertido. Lo mismo con Bailey y yo, hubo un momento que tuvimos en el ring en Toronto enn Raw. Así que creo que es tener el interés de los fans y es ahí cuando WWE lo ve también. Es como, ‘Oh, esto podría funcionar’.

Un regreso que fue también para luchar en WrestleMania 39:

“Sí [se sintió bien]. Me refiero a la historia, sabiendo que estaban como: ‘WrestleMania va a volver a Hollywood’. 18 años antes de eso, habíamos estado en Los Ángeles. Pero como qué diferencia, ¿verdad? Estamos en el Staple Center, ya sabes. Aquí estamos en [el SoFi Stadium], más de 80,0000 personas, dos noches seguidas. Y es como: ‘¡Guau!’. Ver cuánto ha crecido el negocio, cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado el papel de la mujer. Ser parte de esto fue un honor.

“Y sabes, me sentí un poco como: ‘Mm, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo seguir en el ring?’. Pero realmente me siento como en casa. Cuando atravieso la cortina, simplemente estoy lista. Y mira, mi lema en la vida es: ‘La preparación se encuentra con la oportunidad’. No dejo pasar las cosas. Estaré preparada para los momentos que me den, para las oportunidades que me den. Entonces, aunque tenía un tendón de la corva desgarrado en ese momento, no me permitió prepararme completamente como quería. Pero estar ahí afuera haciendo lo mío, simplemente, es como lo que hago. Mi cuerpo dice: ‘Nah, tengo esto’. Me siento como en casa”.