Trish Stratus luchó lesionada en WrestleMania 39

“Estoy emocionada. Tan pronto como este combate fue una oportunidad, entré en mi ring. Conseguí que me instalaran un ring en Toronto para entrenar. Acostaba a los niños y entraba al ring. Siempre he dicho esto, si no puedo dar lo mejor de mí en lo que estoy haciendo, si no puedo entregar el 100%, entonces simplemente no voy a hacerlo. Entonces, digamos que estoy lista para hacerlo”. Trish Stratus dio estos detalles de su preparación camino a WrestleMania 39.

> Trish Stratus, lesionada en WrestleMania

Pero no mencionó nada sobre estar lesionada, lo cual sí hizo durante su reciente aparición en Busted Open Radio. En realidad, solo ella lo sabía. Y si bien no es recomendable trabajar lastimado, también tenemos que alabar que sin nada que demostrar la Hall of Famer siga dando el cien por ciento.

“Tuve algunos obstáculos. Por cierto, tenía un tendón de la corva parcialmente desgarrado. Nadie lo sabía. Fue como: WrestleMania, allá. Esta vez, tuve esta lesión, así que no estaba segura de entrar, pero hay algo sobre sentirse como en casa. Es como andar en bicicleta, como sabéis, cuando volvemos allí, el cuerpo está como: ‘ Solo haz lo que sabes’, y simplemente fluye.

He mantenido mi salud y estado físico, y eso siempre influye también. Soy buena en esos momentos, ¿verdad? Trabajo bien bajo presión. Siempre siento que tengo que probarme a mí misma cada vez que salgo, así que esa noche fue como una gran fuerza impulsora para mí, salir y demostrar que pertenezco a este combate, que pertenezco a estas otras mujeres talentosas y que todavía pertenezco aquí, punto“.

¿Qué te parece el giro a ruda de Trish Stratus?