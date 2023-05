Tito Santana se acuerda también de Bret Hart en WWE

Durante una reciente aparición en el podcast Wrestling Then And Now, Tito Santana estuvo echando la vista atrás recordando su carrera en la WWE: “Estuve en la WWF más tiempo que nadie en el momento en que me fui. Así que fue una buena carrera. ¿Podría haber ganado más dinero? Sí. ¿Podría haber tenido mejores posiciones? Sí. Pero no fue mi elección”. El que fuera dos veces Campeón Intercontinental y dos veces Campeón de Parejas hacía estos comentarios comparando también a Vince McMahon con Vince McMahon Sr.

> Tito Santana se acuerda de Bret Hart

Y de la misma manera estuvo acordándose de Bret Hart, con quien pudo compartir el encordado en un total de 58 ocasiones, incluyendo cuando Strike Force le ganaron el título por equipos a The Hart Foundation en 1987. Santana nunca fue Campeón WWE pero The Hitman sí. ¿Cómo lo recuerda quien fuera su compañero y oponente?

“Hubo un tiempo que me iban a poner el cinturón. Iban a ir, WWF, iba a ir a México, América del Sur, América Central, España. Vencí a The Undertaker en España. Me estaban construyendo cuando regresé como El Matador. De repente, abandonaron la [gira] por Sudamérica, Centroamérica y México. Fueron a Canadá y eligieron a Bret”.

Además, ¿como vivió el adiós de la leyenda canadiense a la compañía?

“Todo el asunto canadiense estaba en llamas, era como los canadienses contra los estadounidenses. Y luego, de repente, escuché que Bret se iba a ir y me dije a mí mismo: ‘Sabes, tomó todo este tiempo superarlo, ¿y ahora le van a quitar el cinturón?’. Simplemente no podía entenderlo”.

NEW TAG TEAM CHAMPIONS! Strike Force defeat the Hart Foundation on WWF Superstars. 11/7/1987 pic.twitter.com/k1nvMcHYX1 — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) November 7, 2021

