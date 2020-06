En otra movida interna de esas que toman a todos por sorpresa, Vince McMahon tomó la determinación de remover a Paul Heyman de la dirección ejecutiva de WWE Raw y ubicar a Bruce Prichard como el encargado absoluto del proceso creativo tanto de SmackDown como del show rojo, relegando a Heyman al rol delante de las cámaras como su tarea principal nuevamente.

Sin embargo, sin Brock Lesnar en el horizonte al corto plazo, un potencial nuevo cliente/clienta/clientes podría asomar más pronto que tarde, y estos son nuestros 4 potenciales nuevos clientes para Paul Heyman tras su destitución.

Pero antes, ¡una pequeña parada en boxes! En Cuadrilátero estrenamos nueva sección en la que resumiremos en aproximadamente 60 segundos los más importantes hechos históricos de la lucha libre. Aprovechando la ocasión, nuestro primer número se centrará en la pelea entre estas dos gigantescas personalidades que provocaron la renuncia del primero de WWE en 2006.

¿Qué PPV fue la gota que colmó el vaso y acabó con la relación entre ambos? ¿Qué idea de Heyman fue inmediatamente rechazada por el Chairman e inspiró al "basta", y a qué futuro Campeón de WWE iban a beneficiar? Además, más sobre los choques de visiones entre éstos, los mismos que terminaron por incentivar a McMahon buscar nuevas alternativas para la WWE de 2020.

Dale play para enterarte de estas y muchas más curiosidades en el último video de Cuadrilátero:

► Charlotte Flair

Sin Becky Lynch en los alrededores por motivos extraluchísticos, WWE ha vuelto a poner todas sus fichas en Charlotte Flair como su máxima exponente en el ámbito femenil. "La Reina" ya ocupaba el trono antes de que el fenómeno "The Man" arrasara con el universo de WWE, y tan pronto como la irlandesa dio a conocer su salida (¿momentánea?), Flair fue la opción más segura como reemplazo.

Charlotte, que en casi todo el tiempo en que Lynch la relevó bajó varios escalones en cuanto a exposición y pasó a ser vista como "material corporativo" versus el "producto natural" en que se convirtió la otra Horsewoman, ahora carga con el peso de tener que revertir esa imagen que se produjo entorno a ella.

Entonces, ¿quién mejor que Paul Heyman para llevarla al próximo nivel? Sí, probablemente hayan otras alternativas —Asuka o Shayna Baszler, las primeras que nos vienen a la cabeza—que lo necesitarían más, mas una alianza entre ambos lograría con creces el objetivo: cambiar por completa la percepción de los fans.

► Kevin Owens

Cuando los rumores de una salida de Brock Lesnar de WWE volvieron a instalarse en temporada de WrestleMania 34, Heyman reveló en declaraciones públicas que si su cliente decidía no firmar un nuevo vínculo con la empresa, él tampoco lo haría. Alegó que le atraía la idea de formar nuevas asociaciones ya que no creía que pudiera superar lo que ya había hecho con su eterno representado. Eso sí, hubo un "a menos que...", y ese fue la posibilidad de trabajar con una luchadora (reiteramos, ¡Charlotte Flair!).

Dicho esto, objetamos. Porque la sola imagen de tener a Heyman junto a Kevin Owens como dúo todas las noches de lunes en WWE Raw nos hace agua la boca. Y además de algo soñado, sería productivo en muchos frentes: (1) atraparía la atención de los espectadores, (2) traería frescura al producto, (3) elevaría a Owens a niveles estratosféricos y (4) lo consolidaría todavía más en tiempos en los que cualquier cosa que atrape más televidentes es más que bienvenida.

Si hay algo que Owens no necesita es un portavoz, pero no sería muy distinto a la vez que CM Punk fue un "Heyman Guy", que muy mal no acabó, ¿cierto? En cuanto al tema de la inspiración, Heyman tiene un argumento sólido: encontraría en el canadiense a un hombre con una pasión inigualable, uno que le recordaría a cualquier otro de los vestuarios de la ECW de los 90.

► The Dangerous Alliance

Y si de por casualidad no lo convenciera manejar a un solo individuo en particular, siempre está la chance de volver a las raíces y ser el cabecilla de su propio grupo. Fuese bajo una nueva encarnación de la Dangerous Alliance o cualquier otro nombre, allí estaría la oportunidad de hacer la realidad ficción y darle seguimiento a su despojo tras bambalinas en televisión, creando una facción que vengara a los responsables de quitarle el empleo, hablar verdades y actuar peligrosamente al respecto.

Éstos, quizá, podrían ser las Superestrellas que él ayudó a tener más minutos en Raw desde su asunción; sino las recientemente despedidas, pues si WWE recontrató a Drave Maverick, por qué no hacerlo con los demás, teniendo en cuenta que la compañía no necesita los recortes de todos modos. Un grupo que se rebelara a la autoridad, ¿les recuerda a algo?

► The Nexus

Pensémoslo por un segundo. Usando este mismo concepto, el de contratar a especialistas teniendo como motivo la venganza y el control, Heyman podría reunir al increíble grupo, sabiendo que el éxito de su "malévolo" plan estaría garantizado. Después de todo, muy pocos stables fueron capaces de ser tan efectivos en la destrucción como los "novatos" provenientes de la NXT original en 2010.

Y no es que sea una idea alocada en lo absoluto. Repetimos: la compañía no tiene ningún tipo de problema económico ni está cerca de tenerlo. Según Bryan Alvarez de F4WOnline, es probable que 2020 marque un nuevo récord de ganancias histórico a pesar de la pandemia. Por otra parte, Darren Young dio a conocer que de todas formas, la directiva planeaba dar forma al regreso del popular grupo para WrestleMania 36. Además, una traición de los liderados por Wade Barrett se antojaría inevitable, lo que crearía una interesante dinámica con un Lesnar al que a esta altura se le dificulta encontrar rivales de su estatura.