No salimos de la sorpresa porque Paul Heyman fue retirado de su cargo como Director Ejecutivo de WWE Monday Night Raw. Ha sido una sorpresa para muchos, aunque otros ya lo veían venir. Se podría decir que el que Heyman y McMahon trabajaran juntos tanto tiempo fue un milagro. Recientemente, Paul Davis de Wrestling News nos revela las razones que habrían llevado a tomar esta drástica decisión.

► ¿Qué descabezó a Paul Heyman de Raw?

"Una fuente dentro de WWE con la que hablé me dijo que Heyman no renunció y que la decisión fue tomada por Vince McMahon luego de expresar frustración con los ratings de Raw. Otra fuente me dijo que McMahon está más involucrado con Raw que con SmackDown y eso hizo el trabajo de Heyman mucho más difícil, ya que él trataba de empujar sus ideas a la vez que intentaba mantener feliz a McMahon.

"Por su parte, se dice que Bruce Prichard en SmackDown está más en la línea de lo que McMahon quiere. A lo largo de los últimos meses, Heyman ha intentado darle para arriba a nombres como Ricochet, Cedric Alexander y otros, solamente para que McMahon interviniera un par de semanas después con un edicto para enterrarlos porque no los veía como estrellas top.

"A los ratings de SmackDown les ha ido mucho mejor que a los de Raw, pero los defensores del trabajo de Heyman en el área creativa apuntaron que FOX es una plataforma mucho más grande que USA Network, y que no puedes crear estrellas de la noche a la mañana, y que los ratings eventualmente hubieran crecido después de la pandemia y después de que los fans se acostumbraran a las nuevas estrellas".