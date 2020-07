Como lo ha sido todo desde la pandemia hasta este punto, será una edición especial la de de The Horror Show at Extreme Rules esta noche. Para sorpresa del mundo luchístico, no habrá un combate con la estipulación homónima, sin embargo, eso no significa que no hayan estipulaciones extremas en sí. El ojo por ojo de Rey Mysterio vs. Seth Rollins puede que hasta lo sea demasiado... y habrá que ver qué tanto lo será el encuentro entre Drew McIntyre y Dolph Ziggler por el Campeonato WWE, con condiciones aún por determinarse. Por lo pronto, 4 cosas que deberían ocurrir en The Horror Show at Extreme Rules esta noche.

► El regreso de la Wyatt Family

Antes de Money in the Bank 2020, hicimos nuestras propias sugerencias sobre las 4 cosas que deberían suceder en el transcurso del evento. Una de esas cuatro tenía relación con la lucha por el Campeonato Universal entre Bray Wyatt y el portador, Braun Strowman.

"Sabemos que Money... no tendrá al alter ego demoníaco de Wyatt y que lo más probable es que Strowman defienda exitosamente para luego dar paso a una revancha... solo que la próxima parada con The Fiend en la otra esquina. Lo distinto, nos explicamos, sería que el poder de éste —el mismo que se introdujo en la mente de John Cena en y lo aplastó en WrestleMania 36—terminara por convencer a su ex discípulo de asociarse nuevamente.

"¿Por qué no? Una alianza de este tipo traería frescura a ambos personajes (imagínense un "Monstruo entre Hombre" más macabro, oscuro) y vaya si nos daría una razón para sintonizar Fox Sports la noche de los viernes. Además, serviría para quitarle título Universal a Strowman sin daño alguno, ya que el gigante es el típico caso de la "atracción" del que tantas veces hablamos, y de todas formas no mantendrá la corona por mucho tiempo más".

Strowman pide a gritos una renovación, y más ahora que lo encuentra en el momento más especial de su carrera. La reunión (o dos cuartos de ella) sería un cierre perfecto para esta rivalidad... o al menos por el momento.

► ¡Sin tuertos, por favor!

La estipulación "Eye for an Eye" probablemente sea la más inaudita de la historia de la compañía y de la lucha libre en general. Sí o sí, no habrá ganador hasta que un competidor le quite a su adversario un ojo. Es una idea que podría funcionar muy bien en una película de terror —que es exactamente lo que WWE está promocionando, ¿verdad?—, pero también es cierto que aparentemente la empresa tomó demasiado en serio eso de "lucha cinematográfica".

Porque esto es lucha libre, y obligar a dejar a un competidor tuerto es ya demasiado, digno de otros espacios más extravagantes y más enfocados en lo fantástico como Lucha Underground. Como decíamos, pareciera inminente que una Superestrella acabará el día con la vista a medias. No obstante, históricamente, WWE siempre ha faltado a la palabra en cuanto a estipulaciones y cosas por el estilo, y esta sería la ocasión perfecta para volver a hacerlo. No hay otra manera de enmendarlo.

► Por siempre el "Rey"

Con el permiso del mano a mano entre los ex compañeros, McIntyre y Ziggler —que, dicho sea de paso, esperemos que convoquen a una estipulación a la altura del Campeonato WWE—, las dos batallas cinematográficas seguramente tengan a los aficionados más expectantes. Ya tocamos el caso de ambas, mas específicamente en la última queremos hacer énfasis. ¿Por qué? Según algunos rumores, ésta podría ser la última vez que veamos a Rey Mysterio en la programación de WWE.

Hasta donde se sabe, el enmascarado no ha renovado su contrato y ha estado cobrando por aparición desde hace unos meses. Se dice que quizá todo esto se haya organizado para decirle adiós de alguna forma "creíble". Sea como fuere, y en esto queremos ser breves y concisos, de ser esta la realidad, entonces hacemos una única petición: que el futuro miembro del Salón de la Fama se vaya por la puerta grande. No necesariamente con el brazo en alto sus dos ojos sanos, sino que con la cabeza en alto. Con 45 años, no le queda mucho tiempo por delante en los rings, y si esta es su última demostración, debe hacerle justicia a una de las carreras más grandes de todos los tiempos.

► Pipebomb de...

Cansados del maltrato creativo que ha venido sufriendo desde hace muchísimo tiempo, las redes sociales alzaron su voz en las últimas horas para pedir por una oportunidad para la bella y talentosa Naomi. La ex Campeona Femenil SmackDown no ha estado en una buena racha y, casi coincidiendo con el aniversario de los orígenes de la Revolución Femenil, el hashtag NaomiDeservesBetter se hizo viral.

Tal y como ocurrió con la Revolución entonces, nada impide a la compañía a volver a impulsarla, pues no es que la división femenil abunde en estrellas femeniles ahora mismo. Ahora, si algo aprendimos del mundo de la lucha libre, es aprovechar los tiempos. ¿El universo WWE quiere a Naomi? Pues que la obtengan ya mismo, antes de que el tren pase... y qué mejor que con una bonita pipebomb. Podemos asegurarles que no hay mejor manera de ser la nueva favorita del público en cuestión de minutos. ¿Por qué no durante el Bayley vs. Nikki Cross?

