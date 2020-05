4 cosas que deberían ocurrir en Money in the Bank 2020

Money in the Bank 2020 ya ha logrado algo que no se ve muy seguido en estos tiempos de pandemia: crear expectativa. El mérito absoluto lo tienen las luchas homónimas; difícilmente un combate, por más interesante que hubiese resultado en otro contexto, entusiasme a uno considerando la pobre atmósfera que se vive sin público en los alrededores. Por eso es que cada vez que hay una batalla "cinematográfica", se agradece.

Ahora que la atención está puesta en el evento, WWE debe aprovechar y cumplir de sobremanera como si no hubiese un mañana. Es muy importante que el show de esta noche deje satisfechos a los fans que sintonizarán sólo por hoy, en un intento por recuperarse de los peores ratings de su historia. En esta línea, les presentamos nuestras ideas sobre las 4 cosas que deberían ocurrir en el PPV.

► El debut del/los hacker/s

Nunca está de más la historia novelesca del incógnito. En este momento, la introducción de un nuevo personaje (o personajes, aún no lo sabemos) se está llevando todos los focos. Los rumores lo tienen a Ali como el principal "sospechoso" de haber enviado las advertencias en las transmisiones de SmackDown, mas la lista de candidatos es mucho más amplia e incluye desde Shorty G hasta AJ Lee, por más extraño que parezca.

Esta semana, WWE indicó que la identidad del hacker será revelada dentro de muy poco. Volvemos a lo mismo: la velada de hoy debería de estar lo más cargada posible y dar la máxima cantidad de temas de discusión en las redes sociales. ¿Qué sugerimos, entonces? Simplemente que las dudas se despejen esta misma noche mientras nadie lo espere, y de la mejor forma posible. Por supuesto que el impacto tendrá relación directa con quién sea la persona detrás de la máscara, y en caso de que sea alguien de verdadero renombre, nos aventuramos a proponer que interviniese en los momentos finales de alguna de las luchas de escaleras.

► Cameos en las Titan Towers

WWE siempre ha jugado la carta de que "todo puede suceder en nuestros alrededores", ¿verdad? Bien, llegó la hora de ponerlo a prueba. Efectuar los combates de escaleras desde el interior de las Titan Towers permite un sinfín de escenarios, siendo uno de los más llamativos el de incluir cameos.

Obviamente, hay mucha gente que trabaja en esas oficinas y que darían un toque más realista al asunto: Mr. McMahon, Stephanie McMahon, Triple H, Bruce Prichard, Michael Hayes, John Laurinaitis... Pero no hay por qué limitarse a los mismos nombres de siempre. ¿Qué impide que ex Superestrellas o talentos de otras marcas se apareciesen inintencionalmente en una de sus visitas a la sede? Un Undertaker detrás de una puerta sorpresa no haría ningún mal, por ejemplo, y menos pudiendo promocionar su documental de WWE Network.

► Abierta la puerta a una reunión

La dinámica empleada en la rivalidad entre Bray Wyatt y Braun Strowman lejos está de ser un descubrimiento. Es de hecho la típica historia en donde uno de los involucrados (el rudo) ofrece juntar fuerzas con el otro (el técnico). No obstante, a veces lo más simple es lo mejor, y el pasado que ata a ambos competidores es demasiado tentador como para no explotarlo. Pero, ¿y si esta vez la fórmula tuviera un desenlace distinto?

Sabemos que Money in... no tendrá al alter ego demoníaco de Wyatt y que lo más probable es que Strowman defienda exitosamente para luego dar paso a una revancha... solo que la próxima parada con The Fiend en la otra esquina. Lo distinto, nos explicamos, sería que el poder de éste —el mismo que se introdujo en la mente de John Cena en y lo aplastó en WrestleMania 36—terminara por convencer a su ex discípulo de asociarse nuevamente.

¿Por qué no? Una alianza de este tipo traería frescura a ambos personajes (imagínense un "Monstruo entre Hombre" más macabro, oscuro) y vaya si nos daría una razón para sintonizar Fox Sports la noche de los viernes. Además, serviría para quitarle título Universal a Strowman sin daño alguno, ya que el gigante es el típico caso de la "atracción" del que tantas veces hablamos, y de todas formas no mantendrá la corona por mucho tiempo más. Money in the Bank debería dejar la puerta abierta a este escenario.

► Un final épico

¿En qué otra oportunidad veremos la imagen del ganador o la ganadora del Money in the Bank cerrndo el show desde lo alto de la sede central de WWE en Connecticut? Puede que algo así no vuelva a repetirse en diez, veinte, cincuenta años o incluso hasta el final de los tiempos, por lo que lo mejor sería que fuera lo más memorable posible.

Sea con algún debut, regreso o intervención mayúscula, la compañía debe esmerarse al máximo para que una vez baje el telón, la secuencia final sea digna de hacerse un lugar en esos highlights de los momentos más increíbles, al lado de Edge haciendo una Spear a Jeff Hardy desde las alturas, Mick Foley cayendo de la jaula o Hulk Hogan haciendo un bodyslam a André el Gigante.

¿Qué sugieres tú, conocedor? Puedes dejar tu/s idea/s para esta noche en la caja de comentarios, y no olvides seguir la mejor cobertura del PPV en Súper Luchas.

