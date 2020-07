Este próximo domingo se celebra una lucha "ojo por ojo" en The Horror Show at Extreme Rules, y será entre Rey Mysterio y Seth Rollins. En vista de esta extraña estipulación, en SÚPER LUCHAS recordamos otras estipulaciones extrañas en WWE y en WCW. Ha habido de todo: encapuchados, carreras de coches e incluso viagra en lo más alto de un poste.

En palabras del propio Vince McMahon: "Los aficionados saben que vamos a hacer todo lo físicamente posible por entretenerles". Estas fueron las diez estipulaciones más extrañas en WWE y WCW según un programa especial emitido en WWE Network.

►Viagra sobre el poste

Billy Kidman y Shane Douglas competían por conseguir el amor de Torrie Wilson, en una rivalidad que incluyó cintas de alto contenido sexual en las que Shane Douglas quedaba en evidencia. Esta fue la razón por la que esta estipulación entró en juego por primera y última vez en la historia con victoria para Douglas en una de las estipulaciones más extrañas en WCW.

►Combate del Golfo de México

Tuvo lugar en Corpus Christi (Texas), y para ganar el mismo tenías que lanzar a tu rival al mar, al Golfo de México, específicamente. Después de que Chavo Guerrero ganara el Campeonato ECW fue atacado por un CM Punk vestido como si de un mariachi se tratara. La rivalidad entre Guerrero y Punk por recuperar el Campeonato ECW les llevó a las calles de Corpus Christi, luchando entre coches hasta llegar al Golfo de México, donde CM Punk lanzó a Chavo.

► Combate del vestido de noche

Corrían los tiempos de la Attitude Era. Patt Patterson y Gerald Brisco tuvieron una breve rivalidad por el Campeonato Hardcore. Después de que el primero se hiciera con el campeonato, Patterson se visitó de mujer para no ser descubierto por su rival. Los dos acabaron en medio del ring vestidos de mujer en un PPV tan importante como era King of the Ring por aquel entonces.

► Besarás mis pies

La rivalidad entre Bret Hart, coronado como rey del ring, y Jerry "The King" Lawler fue mucho más lejos de lo imaginable así que Bret no dudó en poner en juego su honor y retar a Lawler a un combate en el que el perdedor debería besar los pies del ganador. La cosa empeoró con un Lawler que se jactaba de no lavarse los pies durante semanas, aunque finalmente fue él el derrotado e incluso Hart le retorció el pie hasta meterlo en su propia boca.

►Cámara de los Horrores, Halloween Havoc 1991

El combate sería entre una competición entre dos equipos de cuatro, y se desarrollaría dentro de una jaula de acero con una silla eléctrica en medio del ring. El ganador debería electrocutar a su contrincante; "honor" que se le concedió a Abdullah the Butcher a manos de Cactus Jack.

►Vince y Shane McMahon vs. Shawn Michaels y Dios

Era la época en que Shawn Michaels y Vince no se llevaban nada bien. El mandamás de WWE estaba comprometido en hacer de la vida de Shawn un infierno, por eso le retó a un combate por parejas en el que su compañero de equipo sería Dios. A lo largo de la rivalidad vivimos segmentos dentro de iglesias, por ejemplo, hasta el momento del combate en el que Vince se mofaba de Dios mientras bailaba. El combate fue, básicamente, un combate de Shawn en inferioridad en el que Michaels acabó siendo apalizado por The Spirit Squad.

►Undertaker vs. Undertaker, Summerlam 1994

Desde que Undertaker perdió su combate de ataúdes contra Yokozuna desapareció del mapa. Ted Dibiase aprovechó la oportunidad para reinventar a Taker como si de Frankestein se tratara pero no contaba con que Paul Bearer resucitaría al verdadero Undertaker para la gran cita del verano. El combate estaba servido, Undertaker vs. Undertaker para dirimir quién de los dos era el auténtico enterrador.

►Lucha callejera en un estacionamiento en Hollywood

WrestleMania 12 fue el final de una rivalidad entre Roddy Piper y Goldust. La Superestrella más andrógina de la historia provocó al Piper hasta conseguir lo que siempre había querido, una lucha callejera en un estacionamiento. No fue un encuentro de lucha, ya que se convirtió en una persecución callejera con dos coches a toda velocidad por la autopista de Los Ángeles para acabar con victoria de Piper sobre el ring.

► Lucha en arena vacía

Lo que por aquel entonces nos parecía una de las estipulaciones más extrañas en WWE, desgraciadamente se ha convertido en nuestro día a día, pero por aquel entonces, The Rock y Mankind hicieron disfrutar a millones de aficionados durante el medio tiempo del Super Bowl en 1999. Si a esto le añades que la lucha era por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, podemos entender que nadie se lo perdiera.

►Combate a ciegas

Era WrestleMania VII, Jake "The Snake" Roberts contra Rick Martel. Todo surgió cuando Martel cegó a Roberts con su spray durante unos días. La idea para un combate a ciegas estaba servida y era la primera vez que WWE hacía algo así. Roberts recuperó la visión pero pidió un combate con una capucha para que Martel sintiera lo que él había sentido durante días.

► Extra

En la época de las Divas, vivimos todo tipo de luchas absurdas, desde las competiciones de bikinis hasta las piscinas llenas de barro, pasando por peleas de almohadas o en cochiqueras. La cuenta no acaba aquí, la multitud de combates en los que las reglas eran lo de menos hacían las delicias de un público que ha madurado y ha demandado otra serie de entretenimiento, todo hay que decirlo, con gran respuesta por parte del elenco femenil de WWE.