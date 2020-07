John Cena y CM Punk son dos superestrellas que han entretenido al Universo WWE durante muchos años y estuvieron en la cima a inicios de la década pasada. De hecho, ambos han luchado en muchas ocasiones por el Campeonato WWE y han hecho historia en sus respectivas carreras. Evidentemente, Cena más que Punk, quien salió abruptamente de la empresa en el 2014.

Uno de los momentos más importantes en WWE que ambos comparten es cuando CM Punk salió Money in the Bank 2011 con el Campeonato WWE hace nueve años, despidiéndose del Universo WWE. ¿La razón? Punk reveló al Universo WWE que su contrato con la compañía expiraba en unas pocas semanas.

CM Punk prometió al Universo WWE que dejaría la compañía con su premio principal, el Campeonato WWE, y así lo hizo, a pesar de que Vince McMahon buscó hacer todo lo posible para que no ocurriera, incluyendo un intento fallido de canje del maletín por parte de Alberto del Río. Recordemos que en las semanas previas a Money In The Bank, CM Punk se dirigió al Universo WWE explicando cómo funcionan las cosas en la WWE, y haciendo mención a otras empresas, lo cual era considerado un tabú. Dicho discurso es conocido popularmente como la "pipe bomb".

Y ayer, justo nueve años después de aquel momento, Punk recurrió a su cuenta de Twitter y dio las gracias a Cena y a los principales artífices del aclamado duelo, incluyendo a los fanáticos.

Este domingo en horas de la mañana, también vimos que John Cena agradeció a CM Punk por la oportunidad que tuvo esa noche, a pesar de haber perdido su título, e incluso compartió detalles en su cuenta de Twitter sobre la apuesta de que perdió con The Best In The World.

I bet on myself that night, the usual amount. Not a smart wager choosing the guy who can’t wrestle over the best in the world, but I’d like to think we all won that night. Thank you for allowing me to be part of something so many were entertained by. https://t.co/Tpj8RV55zV pic.twitter.com/FW9QYw3Sq6

— John Cena (@JohnCena) July 19, 2020