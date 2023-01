3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SmackDown 6 de enero 2023

WWE SMACKDOWN 6 DE ENERO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y vamos rumbo al nuevo año y Royal Rumble. En el evento estelar, tuvimos una lucha por equipos entre The Usos contra Drew McIntyre y Sheamus por el Campeonato Indisputable de Parejas, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 6 DE ENERO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Relevos mixtos

Aunque lo bueno fue ver el debut de Scarlett en televisión, tanto ella como Karrion Kross se sienten desperdiciados en rivalidades de este tipo. El ex Campeón NXT no es ni la sombra de lo que fue cuando volvió en agosto. Esperemos que su rivalidad contra Rey Mysterio lo ayude a despegar.

► 2– Charlotte Flair vs. Sonya Deville

Al menos Charlotte Flair tuvo una defensa titular y Sonya Deville tuvo tiempo en televisión, pero realmente el combate fue malo y no había posibilidades de un cambio titular aquí. En eso, no hay mayor diferencia de quién esté al frente de la parte creativa.

► 1– Top Dolla vs. Ricochet

La lucha fue corta y no hubo mucho que trascendiera, dado que esta rivalidad empezó con un fallo de Top Dolla al ejecutar una maniobra. Lo único interesante, quizás, fue el cambio a rudo de Hit Row, quienes ya se venían estancando.

LO MEJOR

► 3– Santos Escobar vs. Kofi Kingston

Aunque no empezó de la mejor manera, ambos mostraron de qué estaban hechos y el combate mejoró sobre el final, terminando en un esfuerzo decente por parte de las dos Superestrellas. Además, tuvieron el tiempo suficiente.

► 2– The Usos vs. Drew McIntyre y Sheamus

Este espectáculo necesitaba un buen encuentro, y estos cuatro hombres lo dieron todo para sorpresa de nadie. A pesar de la improbabilidad de que Sheamus y Drew ganaran, jugaron con la idea de un cambio titular y eso es bueno.

► 1 – The Bloodline sigue siendo lo mejor de SmackDown

No cabe duda que Roman Reigns y Sami Zayn han mostrado una buena química en sus promo y ciertamente son los causantes de que muchos prefieran ver este programa. La historia de The Bloodline está progresando y la presencia de Kevin Owens como elemento divisor es también extraordinaria. KO no va a ganar en Royal Rumble, es verdad, pero no hay otro que pueda exprimir al máximo esta historia que están teniendo y bien podría ser el causante de la implosión del grupo que hoy domina WWE.