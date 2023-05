3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 26 de mayo 2023

WWE SMACKDOWN 26 DE MAYO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, donde continuamos el camino hacia Night of Champions 2023. El programa concluyó con un segmento del KO Show que tuvo a The Bloodline como invitados, que terminó con los Campeones Indisputables de Parejas tendidos en la lona.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 26 DE MAYO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– The Street Profits vs. LA Knight y Rick Boogs

Encuentro decente, con Boogs todavía está recuperando su ritmo y LA Knight finalmente está tomando algo de fuerza en el ring en respuesta a todo el apoyo de los fanáticos. El ruido artificial que se escuchó durante la transmisión televisiva no ayuda en lo absoluto.

► 1– Ashante Adonis vs. Cameron Grimes

Un combate que sirvió para mostrar el ímpetu de Grimes y que obivamente deja mal parado al miembro de Hit Row. Nada extraordinario aquí.

LO MEJOR

► 3– Austin Theory vs. Sheamus

Un encuentro decente, sin embargo, el ruido en exceso de la multitud que sonó obviamente falso (durante la transmisión) perjudicó esto mucho. La pausa comercial no hizo demasiados favores, y si alguien tan bueno como Sheamus sigue luchando a un gran nivel, esto es un inconveniente.

► 2– AJ Styles vs. Karrion Kross

Fue un combate bueno, AJ Styles todavía puede luchar a un gran nivel a pesar de su edad y él y Kross en realidad mostraron una química decente. AJ necesitaba el triunfo aquí, pero no odiaríamos una revancha entre estos dos si AJ no gana el título en Night of Champions.

► 1 – KO, Sami Zayn, The Usos y The Bloodline

El segmento estelar fue cine puro. Los juegos mentales de Kevin Owens y Sami Zayn para consumar la división de The Bloodline parece surtir efecto, sobre todo en Jimmy Uso, quien se proclamó a sí mismo “el Jefe Tribal”. Roman Reigns pareció y, luego de dejar tendidos a los Campeones Indisputables de Parejas, como enemigos comunes, las grietas en The Bloodline continúan apareciendo, dejando un aire de suspenso en torno a lo que puede pasar en Night of Champions, donde los ex Campeones podrían incidir en el resultado.