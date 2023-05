WAVE: Sigue el torneo “Catch The WAVE”

El Kitazawa Town Hall fue el escenario donde Pro Wrestling WAVE presentó tres funciones en un sólo día, la primera de ellas “Shimo-Kita Young Town DX ~ AM”.

► “Shimo-Kita Young Town DX ~ AM”

Al comienzo del evento matutino, Yuki Miyazaki se encargó de dar la bienvenida a los aficionados, acompañada del resto de las luchadoras de la empresa.

Riko Kawahata inició su participación con un triunfo ante Kakeru Sekiguchi en choque correspondiente al Grupo C.

Cherry también logró su primer resultado positivo doblegando ante Kyusei Sakura Hirota en la primera batalla del Grupo Elizabeth.

Cerró el evento Yuki Miyazaki con una victoria ante Mizuki Endo en la segunda lucha del grupo de veteranas.

Los resultados completos son:

WAVE “SHIMOKITA YOUNGTOWN DX ~ AM”, 14.05.2023

Kitazawa Town Hall

Asistencia: 92 Espectadores

1. Catch the WAVE – Grupo B: Riko Kawahata [2] venció a Kakeru Sekiguchi [0] (11:32) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold.

2. Scramble wave: Kohaku y Honoka derrotaron a Itsuki Aoki y Kizuna Tanaka (12:3) con un Northern Light Suplex Hold de Kohaku sobre Tanaka.

3. Catch the WAVE – Grupo Elizabeth: Cherry [2] venció a Kyusei Sakura Hirota [0] (12:43) con un Spring Night Love.

4. Catch the WAVE – Grupo Elizabeth: Yuki Miyazaki [4] derrotó a Mizuki Endo [0] (10:31) con una Jikiden Death Valley Bomb.

“Shimo-Kita Young Town DX ~ PM” fue el nombre del evento vespertino, con dos luchas más del torneo.

► “Shimo-Kita Young Town DX ~ PM”

Yura Suzuki y Kizuna Tanaka sostuvieron el único duelo del Grupo Joven, con victoria de la primera, quien contabilizó tres unidades.

Siguió un encuentro del Grupo Elizabeth, donde Mizuki Endo doblegó a Kyusei Sakura Hirota para sumar sus primeras unidades.

Los resultados completos son:

WAVE “SHIMOKITA YOUNGTOWN DX ~ PM”, 14.05.2023

Kitazawa Town Hall

Asistencia: 85 Espectadores

1. Future wave: Riko Kawahata venció a Honoka (9:06) con un Northern Light Suplex Hold

2. Catch the WAVE – Young Block: Yura Suzuki [3] derrotó a Kizuna Tanaka [0] (6:27) con un Triangle Choke Cross Armbreaker.

3. Scramble wave: Risa Sera y Kurumi Hiragi vencieron a Kohaku y Manami (14:40) cuando Kohaku recibió la cuenta de tres

4. Catch the WAVE – Grupo Elizabeth: Mizuki Endo [2] derrotó a Kyusei Sakura Hirota [0] (12:47) con un Lariat.

Por la noche, WAVE presentó “Shimo-Kita Young Town DX ~ Night” con cuatro combates más de la competencia.

Del Grupo C, Haruka Umesaki también comenzó su participación, dominando a Hikari Shimizu.

La ultraviolenta Risa Sera sometió a a Riko Kawahata ligando su segundo triunfo dentro del Grupo B.

Asuka también sumó cuatro unidades tras pasar sobre Manami en seis minutos.

En el turno principal, Kohaku y Kurumi Hiragi sostuvieron un tremendo duelo que se prolongó por los quince minutos máximos estipulados, por lo que cada una se llevó un punto.

Los resultados completos son:

WAVE “SHIMOKITA YOUNGTOWN DX ~ NIGHT”, 14.05.2023

Kitazawa Town Hall

Asistencia: 105 Espectadores

1. YOUNG wave: Yura Suzuki y Himiko vencieron a Kizuna Tanaka y Honoka (11:07) con un Cross Armbreaker de Suzuki sobre Tanaka.

2. Catch the WAVE – Grupo C: Haruka Umesaki [2] derrotó a Hikari Shimizu [2] (9:53) con La Magistral.

3. Catch the WAVE – Grupo B: Risa Sera [4] venció a Riko Kawahata [2] (5:48) por Countout.

4. Catch the WAVE – Grupo A: Asuka [4] derrotó a Manami [0] (6:04) con la Cazadora.

5. Catch the WAVE – Grupo A: Kohaku [1] vs. Kurumi Hiragi [1] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

Catch the WAVE 2023 – Clasificación Parcial

Grupo Joven

1. Yura Suzuki [3]

2. Himiko [2]

3. Honoka [1]

4. Kizuna Tanaka [0]

5. Chie Ozora [-]

Grupo Elizabeth:

1. Yuki Miyazaki [4]

2. Kaori Yoneyama [2]

-. Cherry [2]

-. Mizuki Endo [2]

5. Sakura Hirota [0]

Grupo A

1. ASUKA [4]

2. Hiragi Kurumi [1]

-. Kohaku [1]

4. Manami [-]

-. Rina Amikura [-]

Grupo B:

1. Risa Sera [4]

2. Riko Kawahata [2]

3. SAKI [0]

4. Miyuki Takase [-]

-. Kakeru Sekiguchi [-]

Grupo C:

1. Hikari Shimizu [2]

-. Haruka Umesaki [2]

3. Itsuki Aoki [0]

-. Ayame Sasamura [-]

-. Yuko Sakurai [-]