3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 26 de mayo 2023

AEW RAMPAGE 26 DE MAYO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en su horario regular de viernes por la noche. En la lucha estelar, The Firm derrotaron a Best Friends en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 26 DE MAYO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Ethan Page y The Gunns en lucha de relleno

Si bien les sirvió como preparación para su combate de tríos en Double or Nothing, Ethan Page y The Gunns estuvieron enfrascados en una lucha de relleno que no aportó mayor cosa, y que más bien lo mejor se pudo conocer después con la aparición de Hook, que pudo ser mejor gestionada.

LO MEJOR

► 1- Big Bill y Lee Moriarty vs. Best Friends

Una buena lucha en donde los cuatro brillaron y los rudos obtuvieron una victoria necesitada aquí. Si bien no fue extraordinaria, pero la acción fue muy pareja y con algo de drama, aunque Big Bill terminó siendo decisivo en el resultado.