3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 30 de mayo 2023

WWE NXT 30 DE MAYO 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y empezamos la construcción hacia NXT The Great American Bash. En el encuentro estelar, Carmelo Hayes derrotó a Noam Dar y retuvo el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 30 DE MAYO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- The Dyad, ya de salida

Si bien la química que mostraron Wes Lee y Tyler Bate fue fantástica, se esperaba más de The Dyad, quienes cuentan con gran experiencia trabajando en equipo. Al parecer, el hecho de que su contrato con WWE esté por expirar y no vayan a renovarlo puede estarles jugando una mala pasada, pues se sabe que no son vistos como algo que funcione a largo plazo.

► 1- Gigi Dolin vs. Jacy Jayne

Una lucha que no fue mala, pero que no estuvo acorde a la rivalidad que ambas han mantenido. Al menos aprovecharon la estipulación y se espera que esto concluya su rivalidad; no obstante, Gigi Dolin tiene aún margen para mejorar.

LO MEJOR

► 3- Aparición de Mustafa Ali y Baron Corbin pueden ayudar

Las apariciones de Mustafa Ali y Baron Corbin sorprendieron, sin duda, pero su calidad de agentes libres les permite esto, y resulta siendo un gran acierto de Triple H y Shawn Michaels. Ambos han puesto sus ojos en el Campeonato Norteamericano NXT y el Campeonato NXT, respectivamente, y su presencia (temporal) en la marca se ve como un ganar-ganar, ya que les da a Ali y Corbin algo que hacer al no tener mayor cabida en el elenco principal, mientras ayudan en el desarrollo y consolidación de los reinados de los hoy campeones.

► 2- Joe Coffey vs. Stacks

Un buen encuentro, aparte de algunos golpes bastante claros que fallaron y cosas así por parte de Stacks, pero este hizo bien su trabajo, considerando que venía de ser apaleado por todo Gallus. Evidentemente, esto contribuirá en la rivalidad entre los británicos y Tony D’Angelo, quien continúa fuera de acción.

► 1- Carmelo Hayes vs. Noam Dar

Noam Dar fue un buen oponente aquí para una lucha de campeón contra campeón que no requería que ambos títulos estuvieran en juego gracias a que no hubo reglas británicas. El encuentro fue bastante bueno, superando las expectativas, con todo e interferencias. Esta defensa titular le da otro éxito en su haber a Carmelo Hayes y contribuyó para que el programa culminara con fuerza.