3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 29 de mayo 2023

WWE RAW 29 DE MAYO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Night of Champions. En el encuentro estelar, Seth Rollins y AJ Styles derrotaron a Finn Bálor y Damian Priest en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Campeonato Femenil de Parejas

Ni un solo equipo aquí llamó la atención, y el público reaccionó relatiamente poco. Al menos, tenemos nuevas campeonas y veremos qué es lo que pueden hacer con los títulos.

► 2- Indus Sher destruye, pero…

Un combate de relleno e insignificante, y aunque Veer y Sanga acaban con la competencia con relativa facilidad, el público simplemente no reacciona.

► 1- Ricochet vs. The Miz

Es bueno que The Miz muestre cierta importancia del combate de Money in the Bank, pero cada combate de escalera necesita un Ricochet. En cuanto al encuentro, fue en un nivel por debajo de lo esperado, y además, muy corto.

LO MEJOR

► 3– Finalmente Imperium obtiene una victoria

Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci finalmente obtuvieron una victoria, que tanto la necesitaban. Esto los pone en posición de ser los siguientes retadores al Campeonato Indisputable de Parejas que poseen Kevin Owens y Sami Zayn, en lo que anticipamos que puede ser un gran combate, cuando estos equipos se lleguen a enfrentar.

► 2– Shinsuke Nakamura vs. Bronson Reed

El encuentro fue de ida y vuelta, donde ambos se lucieron dándonos un combate sólido. Terminó siendo uno de los mejores combates de la noche y ciertamente se nota el interés que WWE le está poniendo a Shinsuke Nakamura luego de pasar varios meses ausente de la programación. Para Bronson Reed, una derrota aquí no es el fin del mundo y sigue luciendo como un monstruo.

► 1- Seth Rollins y AJ Styles vs. The Judgment Day

Justo lo que se esperaba considerando el talento de los que estaban en el ring. Damian Priest sigue impresionando gratamente y se ha convertido en uno de los luchadores más confiables del elenco.