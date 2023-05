Shinsuke Nakamura: “Vine a WWE para ser Campeón Mundial”

Shinsuke Nakamura llegó a la WWE en 2016 con una carrera en la lucha libre profesional de 14 años durante los cuales trabajó principalmente en NJPW, aunque también en el CMLL, ROH, IMPACT o NOAH. Había sido tres veces Campeón Mundial de Peso Completo IWGP y cinco veces Campeón Intercontinental IWGP. Era un luchador que entraba con mucha fuerza y del que se esperaban grandes cosas, siempre con la incógnita debido a lo diferente que es la compañía McMahon de todas las demás del mundo luchístico.

► Shinsuke Nakamura va a Money in the Bank

No ha tenido una mala aventura hasta ahora como Superestrella el veterano guerrero de Mineyama, Kioto, Japón. Empezando porque ha sido Campeón NXT, Campeón de Estados Unidos WWE y Campeón Intercontinental WWE en dos ocasiones, así como también Campeón de Parejas SmackDown. Sin embargo, como sí lo fuera en New Japan Pro-Wrestling, nunca ha sido Campeón Mundial. Sí ha estado cerca en alguna ocasión pero no ha alcanzado ese objetivo. Y realmente lo era, realmente lo es.

“WWE cambió mi vida de muchas maneras. Esta oportunidad, la lucha de escaleras de Money in the Bank, cambiará mi vida nuevamente. Este es el primer paso hacia el campeonato mundial. Vine a la WWE para ser campeón mundial. Nunca lo he olvidado. Seré campeón mundial de cualquier manera, utilizando el maletín de Money in the Bank”,

Nakamura pronunciaba estas palabras en WWE Raw Exclusive después de haberse clasificado para Money in the Bank junto a Ricochet durante el Monday Night Raw de esta pasada noche. Es interesante apuntar que el japonés ha estado siendo empujado desde que volvió a la programación. De todas maneras, probablemente no sea él quien consiga descolgar el maletín con el contrato para luchar por un título en cualquier momento. Pero veremos qué sucede en las próximas semanas y finalmente el sábado 1 de julio.

¿Piensas que Shinsuke Nakamura llegará a ser Campeón Mundial en WWE?