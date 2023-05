Cody Rhodes vuelve a retar a Brock Lensar a un tercer duelo

Después de la lucha en Night of Champions, donde Brock Lesnar derrotó a Cody Rhodes, The American Nightmare no quedó nada contento con el resultado.

Durante RAW, Cody apareció en el ring para hablar de su lucha, recordando que no perdió, sino que el réferi paró el combate por el castigo hacia su brazo. Por tal motivo, Cody no se quedó callado y aseguró que no había terminado con Brock Lesnar.

Fue así, que lanzó un reto contra The Beast, pidiendo que volviera a aparecer y retándolo a una lucha de desempate, pues en esta intensa rivalidad, cada uno ha ganado un combate.

Al momento, Lesnar no ha respondido el reto, pero podría suceder pronto para que ambos choquen en Money in the Bank.