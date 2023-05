Ricochet, primer clasificado para Money in the Bank

Se realizaron las primeras eliminatorias para clasificar a la lucha de Money in the Bank, donde alguno de los competidores ganará la oportunidad por uno de los Campeonatos máximos de la empresa.

La primera lucha enfrentó a The Miz y Ricochet, en un duelo bastante reñido, donde el Asombroso se enfocó en golpear a su rival para evitar que realizara sus característicos momentos aéreos; sin embargo, no pudo hacerlo y en varias ocasiones el luchador aéreo consiguió conectar buenos golpes.

Pero The Miz sabía que estaba mucho en juego, algo que para él es importante si quiere volver a lo más alto de WWE y castigó con todo a su rival. Ambos luchadores sacaron lo mejor de su repertorio, incluso el Asombroso sorprendió con movidas aéreas.

Tras varios minutos de una acción intensa y de movimientos rápidos, Ricochet derribó con un par de ataques a The Miz y con una estrella fugaz terminó con el combate y clasificó al combate.

Ricochet advances to Money In The Bank in style! #WWE #WWERaw pic.twitter.com/rf7OdXcFJC

— USA Network (@USANetwork) May 30, 2023