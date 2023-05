Dominik Mysterio está disfrutando del mejor momento de su carrera en la WWE, donde todo cambió a raíz de que traicionara a su padre Rey Mysterio para unirse a The Judgment Day junto a Rhea Ripley, Finn Bálor y Damian Priest. Actualmente es uno de los rudos más odiados en toda la compañía y en cada presentación esto se vuelve más evidente (lo cual significa que está cumpliendo a cabalidad su papel).

► Max Caster mencionó a Dominik Mysterio durante AEW Double or Nothing

La química que Dominik Mysterio y Rhea Ripley han mostrado en pantallas ha llegado a niveles inimaginables, pero ciertamente ambos difrutan de los roles que actualmente poseen. Dicho esto, esta asociación no pasó desapercibido para Max Caster, quien durante su rap de entrada en AEW Double Or Nothing hizo una mención de Dominik para hacerle ver a Buddy Matthews (su rival en el PPV y actual pareja de Rhea Ripley) que era un “cornudo”.

Esta mención no pasó desapercibida para Rhea Ripley, quien recurrió a su cuenta de Twitter y le señaló a Dominik Mysterio que son famosos tanto en WWE como en AEW. El propio Dominik le respondió a la Campeona SmackDown con un gif.

“Hola Dominik, estamos en dos compañías 🤭⚖️”

Al final del día, la burla de Max Caster hacia Buddy Matthews, ya que el trío de House of Black fueron quienes lograron el triunfo en la lucha que sostuvieron en AEW Double or Nothing. Mientras tanto, Dominik continuará haciéndose odiar cada lunes junto a los demás miembros de The Judgment Day.