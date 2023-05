TTT: “Creation 4” Tres títulos en juego

“Creation 4” fue el nombre de la función que presentó la empresa independiente Total Triumph Team (TTT) desde el Tokyo Korakuen Hall.

► “Creation 4”

El espectacular Fuminori Abe no tuvo problemas en dominar al joven Yuki Kanzaki en un choque individual. Kazaki hizo su presentación en TTT luego de estar un tiempo en el Dojo de AJPW.

El australiano Mitch Ryder hizo su debut en Japón cayendo al lado de Tetsuhiro Kuroda. Sus verdugos fueron la dupla de Banana Senga y Masamune.

Sparky (Akiyori Takizawa, Ryota Nakatsu y SAGAT) defendieron por primera ocasión el Campeonato Unificado Indie de Tercias TTT, dominando al equipo de Los Inmortales (Jun Masaoka, Onryo y YANAGAWA). Tras celebrar su victoria, Sparky recibió el reto de Masamune, quien hará equipo con Tomato Kaji y Chango ( quienes no estaban en la función).

Syuou Fujiwara y Takumi Tsukamoto lograron la primera defensa del Campeonato de Parejas Indie Unificado TTT cortando de tajo las aspíraciones de Guts Ishijima y Hashinosuke.

En un duelo de poder a poder, Masked Mystery doblegó a Tsutomu Oosugi para arrebatarle el Campeonato de Peso Abierto Indie Unificado TTT, proclamándose monarca por primera vez. Tras celebrar su victoria, el veterano Tetsuhiro Kuroda subió al ring y desafió al flamante monarca.

Los resultados completos son:

TTT “Creation 4”, 20.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 178 Espectadores

1. Fuminori Abe venció a Yuki Kanzaki (9:02)

2. Banana Senga y Masamune derrotaron a Mitch Ryder y Tetsuhiro Kuroda (11:11).

3. TTT Indie Unified Six Man Tag Team Title: Akiyori Takizawa, Ryota Nakatsu y SAGAT (c) vencieron a Jun Masaoka, Onryo y YANAGAWA (13:54) defendiendo el título

4. TTT Indie Unified Tag Team Title: Syuou Fujiwara y Takumi Tsukamoto (c) derrotaron a Guts Ishijima y Hashinosuke (14:28) defendiendo el título

5. TTT Indie Unified Openweight Title: Masked Mystery venció a Tsutomu Oosugi (c) (15:12) – conquistando el título.