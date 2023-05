Kenny Omega anticipa llegada algunos amigos a AEW

Después de la derrota ante Blackpool Combat Club, Kenny Omega y The Elite quedaron en inferioridad, pero The Cleanner ya piensa en refuerzos.

All Elite Wrestling (AEW) ofreció una emocionante velada con su evento Double or Nothing 2023, celebrado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El combate estelar de la noche, conocido como Anarchy at the Arena, enfrentó a The Elite contra Blackpool Combat Club, dejando a los fanáticos al borde de sus asientos.

Los ocho competidores involucrados brindaron un enfrentamiento lleno de acción que generó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos presentes. Después de una batalla intensa que se prolongó casi media hora, Kenny Omega parecía estar a punto de poner fin a Wheeler Yuta con su devastador movimiento, el One Winged Angel. Sin embargo, The Cleaner fue sorprendido por un ataque de Konosuke Takeshita, quien bajo las órdenes de Don Callis permitió que BCC se llevara la victoria por cuenta de tres.

► Kenny Omega tiene en la mira nuevos aliados

Tras el combate, Kenny lamentó la derrota, pero aseguró que buscará revancha, pues la rivalidad no ha acabado y aseguró que hay algunos amigos que podrían llegar a AEW.

“Puedo prometerles a todos aquellos que vinieron aquí a pasar un buen rato que no se den por vencidos. Puede que no sea la persona más popular detrás del escenario, pero AEW está rodeado de un vasto mundo y aún tengo uno o dos amigos que podrían ayudarnos a equilibrar la situación. Manténganse atentos. ¡Esto está lejos de terminar!“.

Las redes sociales rápidamente se inundaron de especulaciones sobre a quiénes se refería Kenny Omega con respecto a los refuerzos que planea traer a All Elite Wrestling. Uno de los nombres que más ha sonado es Kota Ibushi, quien finalizó su contrato con New Japan Pro-Wrestling y ha manifestado su interés por llegar a AEW.