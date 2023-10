3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 17 de octubre 2023

WWE NXT 17 DE OCTUBRE 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y continuamos el camino hacia NXT Halloween Havoc 2023. En el combate estelar, Carmelo Hayes derrotó a Dijak y Baron Corbin en una triple amenaza y será nuevamente el retador de Ilja Dragunov.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 17 DE OCTUBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Kiana James vs. Shotzi

El combate fue decente, pero no duró mucho y la interferencia de Roxanne Pérez, aunque tenga sentido por la rivalidad que tenía con Kiana James, se vio un poco extraña.

► 2- Karmen Petrovic vs. Jaide Parker

Una buena presentación de Karmen Petrovic, pero no mucho más que eso. El combate fue corto y hubo poco por parte de Jaide Parker, por lo que esperamos que las semifinales del torneo NXT Breakout femenil tengan un mejor nivel.

► 1- Arianna Grace vs. Brinley Reece

Una lucha corta y sin mucho que destacar, más allá de la recuperación de Arianna Grace y el debut de Brinley Reece, quien tampoco mostró demasiado. El público apenas reaccionó.

LO MEJOR

► 3- Buen cartel para Halloween Havoc

Aunque ya no tuvimos invitados especiales, el programa se enfocó bastante en armar el cartel para la primera noche de Halloween Havoc, con cinco combates femeniles, incluyendo dos con estipulación, dos por las semifinales del torneo NXT Breakout y la lucha por el Campeonato Femenil NXT. El otro combate que completará la velada será el de The Family vs. Chase U, luego de que estos se ganaran el derecho al vencer en el primer combate de la noche.

► 2– Chase U vs. Ángel Garza y Humberto Carrillo

Un muy buen encuentro en el que ambos equipos se lucieron, luego del desorden que fue la primera parte, una batalla campal fugaz. Parecía que los mexicanos Ángel Garza y Humberto Carrillo iban a llevarse la victoria, pero WWE se fue por Chase U en una dinámica atípica de técnico contra técnico por el Campeonato de Parejas, mientras que los Lotharios se encaminan hacia una rivalidad contra The Creed Brothers, la cual promete.

► 1- Carmelo Hayes vs. Dijak vs. Baron Corbin

Mientras sigue el drama alrededor de quién sacó a Trick Williams fuera del estelar, los tres que quedaron trabajaron muy bien. Hubo muchas variantes y el público les hizo saber que terminó siendo el mejor combate de la noche. Tal vez la decisión de volver a enfrentar a Carmelo Hayes con Ilja Dragunov pueda ser cuestionable, pero es la que más potencial de calidad le da al combate titular en dos semanas, sin mencionar el posible avance en la historia con Trick Williams en el proceso.