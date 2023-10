Rey Mysterio aconsejó al Hijo del Vikingo sobre su carrera

Rey Mysterio es uno de los luchadores más representativos del estilo aéreo de todos los tiempos y se ha convertido en un modelo a seguir por parte de los jóvenes, uno de ellos es el Hijo del Vikingo, con quien tuvo una plática.

En una entrevista exclusiva con ESPN, el icónico luchador Rey Mysterio ha compartido detalles de la conversación que tuvo con la estrella emergente de la Lucha Libre, El Hijo del Vikingo, donde le brindó consejos cruciales para prolongar su carrera y evitar lesiones innecesarias en el cuadrilátero.

Rey Mysterio, conversó con El Hijo del Vikingo a pedido de Konnan, quien se preocupaba por el bienestar del joven luchador. Mysterio, quien ha enfrentado su cuota de lesiones en sus 30 años de carrera, compartió su experiencia y conocimiento con Vikingo en una conversación que podría marcar la diferencia en la prometedora carrera del mexicano de 26 años.

En la entrevista, Konnan, expresó su preocupación por la salud del actual Megacampeón.

Rey Mysterio confirmó la conversación con Vikingo y compartió sus consejos. Le instó a elegir con cuidado los momentos para realizar movimientos de alto impacto y a ralentizar las cosas en el ring para evitar lesiones innecesarias.

«Es un atleta muy, muy bueno. Le comenté que alguna vez estuve en su lugar, y la gente me pedía que bajara la intensidad en el ring. Siempre dije gracias de forma respetuosa, pero eran consejos que entraban por un oído y salían por el otro. Hasta que comencé a pasar por lesiones y cirugías, y acabé disminuyendo la velocidad por necesidad y no por consejo, porque mi cuerpo no era capaz de aguantarlo más».