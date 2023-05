3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Rampage 13 de mayo 2023

AEW RAMPAGE 12 DE MAYO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en un horario especial de sábado por la noche. En la lucha estelar, Mogul Associates derrotaron a Dark Order, aunque también se vio el regreso de Keith Lee y Dustin Rhodes.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 12 DE MAYO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Toni Storm vs. Allysin Kay

Si bien no fue un squash, pero ciertamente el resultado no estuvo en duda, ya que Toni Storm y compañía tenían que lucir fuertes acá. Lastimosamente, no se le da el tiempo debido a la división femenil, y tampoco vimos alguna progresión en cuanto a la rivalidad que The Outcasts supuestamente están llevando.

LO MEJOR

► 1- Action Andretti vs. Kyle Fletcher

Dos luchadores jóvenes que se combinaron bastante bien y mostraron interesantes movimientos. El resultado podía estar para cualquiera, y a pesar de que el ímpetu de Andretti se frenó, Fletcher mostró que es algo más que un luchador por equipos.