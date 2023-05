3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Rampage 5 de mayo 2023

AEW RAMPAGE 5 DE MAYO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cinco combates y fue transmitido en su horario regular. En la lucha estelar, Matt Hardy, Jeff Hardy, Hook e Isiah Kassidy derrotaron a The Firm en una lucha de The Firm Deletion.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 5 DE MAYO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Jade Cargill vs. Gia Scott

A estas alturas, los squash matches de Jade Cargill (al igual que los de Wardlow) no aportan nada. Sólo quitan tiempo a luchas e historias que de verdad son buenas.

LO MEJOR

► 3- Lucha Brothers y El Hijo del Vikingo vs. QT Marshall, Powerhouse Hobbs y Aaron Solo

Buena lucha, donde los mexicanos dominaban relativamente fácil a QT Marshall y Aaron Solo mientras que Powerhouse Hobbs podía con los tres mexicanos. A pesar de que no duró mucho, esa narrativa logró que fuera muy interesante. Gran triunfo de los Lucha Brothers y el Megacampeón cuando Hobbs se distrajo agrediendo a Alex Abrahantes.

► 2- Mark Briscoe vs. Preston Vance

Los Briscoe nunca necesitaron trabajar con empresas grandes debido a que su granja los hizo hombres adinerados. Es decir, a pesar de que ahora Mark Briscoe no tienen necesidad de luchar, lo sigue haciendo con gran pasión y entregándose a un nivel que recuerda al de ECW en los noventas. El respeto del público, reflejado en el aplauso, fue muy emotivo.

► 1- The Firm Deletion

Las luchas cinematográficas suelen ser simples curiosidades, y sólo unas pocas han sido buenas, como la de Undertaker vs. AJ Styles o la de Sting y Darby Allin vs. Brian Cage y Ricky Starks, además de las producidas por Matt Hardy en Impact Wrestling. A ellas se les une The Firm Deletion, donde se redujo el humor y lo sobrenatural en favor de una lucha callejera a lo largo del complejo Hardy, y que tuvo sus mejores momentos sobre un ring. Además, las famosas movidas suicidas de Jeff Hardy, que cada vez se ven más peligrosas para él, ahora fueron ejecutadas por Isiah Kassidy.