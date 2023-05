3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 10 de mayo 2023

AEW DYNAMITE 10 DE MAYO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y seguimos rumbo a AEW Double or Nothing. En el estelar, Jon Moxley derrotó a Kenny Omega en una lucha en jaula, con la ayuda de Don Callis.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 10 DE MAYO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- Los regresos de Miro y Thunder Rosa

No es que estén mal que regresen (de hecho, es una buena noticia), sino la manera en que lo hicieron: Simplemente fueron vistos entrando a la oficina de Tony Khan. Habría sido mejor que sus retornos fueran sorpresa. Ambos habrían recibido enormes ovaciones si aparecían para atacar a alguien.

► 2- Anna Jay vs. Julia Hart

La lucha no fue tan violenta como se esperaba, pero aún así, hicieran lo que hicieran, habrían sido opacadas por el combate entre Kenny Omega y Jon Moxley. Debió guardarse para un episodio donde fuera el único encuentro hardcore.

► 1- El Open House Match

Las reglas del Open House Match no tenían mucho sentido: “Cualquier grupo de tres competidores puede formar un trío” (?), “conteo de 20 segundos fuera del ring”, etc. Lo único que se veía bien era la iluminación. Por otro lado, la tercia de Bandido, Chuck Taylor y Trent Beretta (que se llamaron Best Amigos aunque nunca habían luchado juntos) no tenía química

LO MEJOR

► 3- Claudio Castagnoli vs. Rey Fénix

Muy buena lucha para abrir el programa. La modalidad Double Jeopardy debería ser más usada, pues tiene más sentido que los World Title Eliminators. Rey Fénix recordó los mejores años de Rey Mysterio al enfrentar sin dificultad a un grandulón.

► 2- Orange Cassidy vs. Daniel García

Daniel García nos recordó por qué Bryan Danielson le tiene tanto aprecio como luchador científico. Gran manejo de llaves clásicas que hicieron sufrir a Cassidy. El final, fuera de lo normal (sin finisher de por medio) fue refrescante.

► 1- Kenny Omega vs. Jon Moxley

Aunque la lucha hardcore no sea del agrado de muchos, Kenny Omega y Jon Moxley dieron un gran encuentro en este estilo, muy lejos del nivel de violencia que se ve actualmente en Japón, pero “fuerte” para los estándares mainstream de EUA. La traición de Don Callis a Omega le da un nuevo giro a la rivalidad.